Stadt rudert zurück: Doch Asbest im Streusplitt

Die Sorge um mögliche Asbest Belastungen im Burgenland reißt nicht ab. Nachdem Greenpeace zuletzt weitere Asbestfunde publik gemacht hatte, reagierte das Land und setzte die Taskforce „Vorsorgeabklärung Luftqualität“ ein. Seither laufen landesweit Messungen. Auch in Oberwart wird an mehreren Standorten die Luftqualität überprüft. Parallel dazu rückt nun der Winterdienst der Stadt in den Fokus. Auslöser waren Sorgen in der Bevölkerung. Bürger vermuteten, dass die Stadtgemeinde asbesthaltigen Streusplitt eingesetzt haben könnte. Bürgermeister Georg Rosner wies diese Vorwürfe zunächst zurück und versicherte, es sei unbedenkliches Material verwendet worden.