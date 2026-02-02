Alcaraz macht‘s komplett ++ Dänen beenden EM-Fluch

Fabio Ingolitsch muss sich mit Sturm ausgerechnet beim Ex-Klub aus dem Cup verabschieden, Carlos Alcaraz schreibt in Australien Tennis-Geschichte und Dänemark kürt sich zum Handball-Europameister – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 2. Februar.