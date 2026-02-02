Vorteilswelt
Tragödie in Russland

Drohnenattacke: Menschen sterben in Flammen

Außenpolitik
02.02.2026 10:42
Das betroffene Haus stand komplett in Brand.
Das betroffene Haus stand komplett in Brand.
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der russischen Oblast Belgorod sind bei ukrainischen Drohnenattacken mindestens zwei Menschen getötet worden.

Zu heftigen Explosionen kam es in der Stadt Stary Oskop: Von einem Drohneneinschlag sei ein Einfamilienhaus in Brand geraten, es sei infolge eingestürzt. Unter den Trümmern habe man dann zwei Leichen entdeckt, berichtete der Gourverneur Wjatscheslaw Gladkow.

Ein weiteres unbemanntes Fluggerät sei detoniert und habe dabei bei drei Hochhäusern Fensterscheiben zu Bruch gehen lassen.

Laut Russlands Verteidigungsministerium wehrte Russland vergangene Nacht 31 ukrainische Drohnen ab. Betroffen von den Attacken waren demnach die Regionen Belgorod, Rostow, Brjansk, Kursk und Krasnodar.

Gefahr für Leib und Leben
Die Ukraine verteidigt sich seit knapp vier Jahren gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie auch Ziele in Russland – überwiegend in den Grenzregionen – an. Das Außenministerium rät daher dringend von nicht unbedingt notwendigen Reisen in Gebiete, die an die Ukraine angrenzen, ab.

