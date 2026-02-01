Dem Hanfhandel wird die Existenzgrundlage entzogen
Gesetzesnovelle
Die Entscheidung, Hanf wie Tabak zu behandeln, sorgte während der „Ländle-Can“ für einen Großeinsatz der Exekutive. „Wir werden zu Unrecht kriminalisiert“, klagen die Händler.
Vor wenigen Wochen ging in Hohenems die erste Fachmesse für Hanf-Produkte, die „Ländle-Can“, über die Bühne. Allerdings nicht so erfolgreich, wie sich die Veranstalter dies gewünscht hätten. „Durch einen völlig überzogenen Einsatz von Polizeikräften sowie Mitarbeitern der Finanz und des Zolls ist ein Schaden von rund 34.000 Euro entstanden“, klagt Klaus Hübner, Obmann des Österreichischen Cannabis Bundesverbandes (ÖCB).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.