Die Altacher peilen das Halbfinale im ÖFB-Cup an

„Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit den Spielern und den Trainerkollegen. Das Cupspiel ist auch eine willkommene Gelegenheit, sich in gebührender Form aus dem Ländle zu verabschieden“, sagt Ingolitsch, „ich hatte eine schöne Zeit in Altach, der Klub hat mir den Weg in die Bundesliga geebnet.“ Vor dem Anpfiff verabschiedet sich auch der Klub offiziell von seinem Ex-Trainer. Ob Paul Koller ebenfalls verabschiedet wird, wird sich weisen, Ingolitsch hat erst am Freitagabend entschieden, ob er den Ex-Altacher mit ins Ländle nimmt.