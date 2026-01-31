Als man noch nicht alles googeln konnte

Ich weiß ja alles über die Apollo-11-Mission (mein Steckenpferd) und vertrat in der Runde die These, dass es never ever jemals ein Mensch zum Mars schaffen wird, weil der „Spirit“ einfach nicht mehr da ist. Nehmen wir an, philosophierte ich weiter, es wäre Trumps Wunsch, noch in dieser Dekade den Mars zu betreten, aber er geht vor der Zeit über den Jordan, keine Sau würde sich für sein Vermächtnis interessieren. Bei Kennedy war das anders. Eben der Spirit. Aber, verdammt nochmal, wie hieß der dritte Mann im Mond? Das gibts doch nicht!