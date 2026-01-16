„Ich bin eine bessere Tennisspielerin als damals“

„Natürlich bin ich happy, dass ich nicht schon in der ersten Runde eine gesetzte Spielerin zugelost bekommen habe“, schnaufte Julia Grabher durch, als feststand, dass sie zum Auftakt der Australian Open auf Elisabetta Cocciaretto trifft, um jedoch gleich zu relativieren: „Allerdings kann sie auch sehr gut spielen und ist derzeit hervorragend in Form.“