Posch sprintet zu einer sensationellen Bestzeit!

Schreck beim Einlaufen

Mit seinem Saison-Auftakt zeigte sich Enzo Diessl, Österreichs „Leichtathlet des Jahres“, sehr zufrieden. Schließlich kam er bereits bis auf 12 Hundertstel an seine persönliche Bestzeit heran. Und das, obwohl er vor dem Vorlauf einen ordentlichen Schrecken zu verdauen hatte. Beim Einlauf war nämlich ein Mädchen im Infield stehengeblieben, mit dem er dann zusammenstieß. „Das hatte mich schon aus meiner Routine gebracht.“ So hatte er seinen Vorlauf „nur“ in 7,89 gewonnen. „Daher war ich froh, dass es dann im Finale schon recht gut lief, wobei der zweite Teil klar besser war.“ Ungewohnt war zudem, dass den Sprintern nach dem Probestart immer „nur extrem wenig Zeit fürs Fokussieren“ gelassen wurde.