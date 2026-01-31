Posch sprintet zu einer sensationellen Bestzeit!

Tolle Erfolgserlebnisse für Österreichs Leichtathletik-Duo in Magglingen! Enzo Diessl startete über 60 m Hürden in 7,76 mit einem Sieg in seine Hallen-Saison. Minuten später stürmte Isabel Posch über 60 m in 7,31 Sekunden zu einer sensationellen persönlichen Bestzeit!
„Das ist so super! Ich bin total happy“, jubelte die 25-jährige Vorarlbergerin, die schon im Vorlauf mit 7,35 Sekunden ihre zwei Jahre alte Bestzeit (7,36) um eine Hundertstel verbessert hatte. Im Finale legte sie dann noch einmal mächtig zu und belegte hinter der Schweizerin Léonie Pointet (7,23) den zweiten Platz. Mit ihren 7,31 schob sich Isabel Posch geradezu sensationell bereits an die vierte Stelle der „ewigen“ ÖLV-Bestenliste über 60 m vor. Sie überholte in Magglingen die bis dahin vor ihr liegenden Leni Lindner (7,32) und Alexandra Toth (7,33). ÖLV-Rekordlerin ist Karin Mayr-Krifka seit 25 Jahren mit 7,15.
Erfolgreicher Trainer-Wechsel
Im Vorjahr war Isabel Posch zu einem Trainer-Wechsel gezwungen worden. Da Patrick Saile sie wegen einer Auflage des Schweizer Verbandes nicht mehr coachen durfte, war sie zu Christian Gutgsell nach St. Gallen gewechselt. Mit größtem Erfolg, wie man inzwischen sehen konnte! Vor 14 Tagen war sie in Sindelfingen bereits 7,44 und 7,40 gelaufen. In Magglingen folgte die nächste große Steigerung. Mit 7,31, die sie heuer ja noch durchaus verbessern kann, ist sie bereits eine Kandidatin für die Hallen-WM in Torun (20. bis 22, März). Sie wird am nächsten oder übernächsten Wochenende noch einmal in Magglingen starten, ehe sie bei den Staatsmeisterschaften Ende Februar in Wien antritt.
Schreck beim Einlaufen
Mit seinem Saison-Auftakt zeigte sich Enzo Diessl, Österreichs „Leichtathlet des Jahres“, sehr zufrieden. Schließlich kam er bereits bis auf 12 Hundertstel an seine persönliche Bestzeit heran. Und das, obwohl er vor dem Vorlauf einen ordentlichen Schrecken zu verdauen hatte. Beim Einlauf war nämlich ein Mädchen im Infield stehengeblieben, mit dem er dann zusammenstieß. „Das hatte mich schon aus meiner Routine gebracht.“ So hatte er seinen Vorlauf „nur“ in 7,89 gewonnen. „Daher war ich froh, dass es dann im Finale schon recht gut lief, wobei der zweite Teil klar besser war.“ Ungewohnt war zudem, dass den Sprintern nach dem Probestart immer „nur extrem wenig Zeit fürs Fokussieren“ gelassen wurde.
Bereits am kommenden Dienstag startet Enzo Diessl beim Weltklasse-Meeting in Ostrava, wo neben ihm von Österreich auch Raphael Pallitsch (3000 m), Susanne Gogl-Walli (400 m), Caroline Bredlinger (800 m) und Karin Strametz (60 m Hürden) am Start sein werden.
Kingley in Miramas Vierter
Am Freitag hatte Österreichs Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley beim „Meeting Miramas Métropole“, das zur World Athletics Indoor Tour Silver zählt, mit 15,94 m den vierten Platz belegt. An der Spitze egalisierte Amath Faye aus Senegal mit 16,79 m die Weltjahresbestleistung.
Olaf Brockmann
