Leon Pauger hat einen exotischen Trip hinter sich

Nicht wie erhofft

Das Rennen selbst verlief aber nicht optimal für Pauger. „Nicht wie erhofft. Ich bin dann im Laufteil ausgestiegen, weil ich schon auf dem Rad am Ende gemerkt habe, dass bald nichts mehr geht“, erzählt der 27-Jährige, „ich habe schon im Wasser gespürt, dass es nicht der beste Tag war für mich, habe es dann aber trotzdem über ungefähr zweieinhalb Stunden durchgedrückt.“ Das erste Rennen der Saison sieht er dennoch positiv. „Ich habe es ja quasi als Verlängerung des Thailand-Trainingslagers mitgenommen und mich darum nicht speziell darauf vorbereitet. Das hat halt jetzt vom Ergebnis her nicht so gut funktioniert. Aber das passt, ich hoffe, es werden in dieser Saison noch einige gute Rennen kommen.“