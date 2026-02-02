Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ländle-Triathlet

Leon Pauger hat einen exotischen Trip hinter sich

Vorarlberg
02.02.2026 09:25
Leon Pauger (Mitte) ging im Persischen Golf ins Wasser.
Leon Pauger (Mitte) ging im Persischen Golf ins Wasser.(Bild: Privat)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Nach seinem Trainingslager in Thailand reiste Ländle-Triathlet Leon Pauger weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er auf einer Insel in der Nähe von Abu Dhabi sein erstes Rennen der Saison bestritt. „Gewohnt“ hat der Bregenzer davor auf einem Kreuzfahrtschiff. 

0 Kommentare

Für Leon Pauger ging am vergangenen Wochenende ein exotischer Auftakt in das Jahr 2026 zu Ende. Bereits Anfang Januar war der Bregenzer zum Trainingslager nach Thailand gereist, bereitete sich dort knapp drei Wochen auf die neue Saison vor. Und auf der Rückreise nach Vorarlberg wartete als Zwischenstopp noch ein ganz besonderes Event, Pauger war bei der Challenge Sir Bany Yas in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Start, einem Mittelstrecke-Triathlon auf einer Insel südöstlich von Abu Dhabi, die Heimat von über 17.000 exotischen Tieren ist. „Gewohnt“ und vorbereitet hatten sich der Ländle-Athlet und die anderen Starter dort auf dem Kreuzfahrtschiff Celestyal Discovery – sämtliche Kosten der Teilnehmer wurden dabei von den arabischen Veranstaltern übernommen.

Auf der Celestyal Discovery bereitete sich Pauger aufs Rennen vor.
Auf der Celestyal Discovery bereitete sich Pauger aufs Rennen vor.(Bild: Privat)

Nicht wie erhofft
Das Rennen selbst verlief aber nicht optimal für Pauger. „Nicht wie erhofft. Ich bin dann im Laufteil ausgestiegen, weil ich schon auf dem Rad am Ende gemerkt habe, dass bald nichts mehr geht“, erzählt der 27-Jährige, „ich habe schon im Wasser gespürt, dass es nicht der beste Tag war für mich, habe es dann aber trotzdem über ungefähr zweieinhalb Stunden durchgedrückt.“ Das erste Rennen der Saison sieht er dennoch positiv. „Ich habe es ja quasi als Verlängerung des Thailand-Trainingslagers mitgenommen und mich darum nicht speziell darauf vorbereitet. Das hat halt jetzt vom Ergebnis her nicht so gut funktioniert. Aber das passt, ich hoffe, es werden in dieser Saison noch einige gute Rennen kommen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 4°
Symbol heiter
Bludenz
-3° / 6°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 6°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.381 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
126.662 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
99.876 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Vorarlberg
Im Skigebiet Ifen
Snowboarder (13) nach Kollision schwer verletzt
Ländle-Triathlet
Leon Pauger hat einen exotischen Trip hinter sich
Bei Austria Lustenau
Nach Testspiel-Klatsche wartet jetzt viel Arbeit
Unbekannte Orte
Auf Spurensuche im wilden Herzen des Allgäus
Sieg nach Verlängerung
Altach beendet Titeltraum von Sturm in Cup-Krimi!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf