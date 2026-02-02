Leon Pauger hat einen exotischen Trip hinter sich

Nach seinem Trainingslager in Thailand reiste Ländle-Triathlet Leon Pauger weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er auf einer Insel in der Nähe von Abu Dhabi sein erstes Rennen der Saison bestritt. „Gewohnt“ hat der Bregenzer davor auf einem Kreuzfahrtschiff.
Für Leon Pauger ging am vergangenen Wochenende ein exotischer Auftakt in das Jahr 2026 zu Ende. Bereits Anfang Januar war der Bregenzer zum Trainingslager nach Thailand gereist, bereitete sich dort knapp drei Wochen auf die neue Saison vor. Und auf der Rückreise nach Vorarlberg wartete als Zwischenstopp noch ein ganz besonderes Event, Pauger war bei der Challenge Sir Bany Yas in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Start, einem Mittelstrecke-Triathlon auf einer Insel südöstlich von Abu Dhabi, die Heimat von über 17.000 exotischen Tieren ist. „Gewohnt“ und vorbereitet hatten sich der Ländle-Athlet und die anderen Starter dort auf dem Kreuzfahrtschiff Celestyal Discovery – sämtliche Kosten der Teilnehmer wurden dabei von den arabischen Veranstaltern übernommen.
Nicht wie erhofft
Das Rennen selbst verlief aber nicht optimal für Pauger. „Nicht wie erhofft. Ich bin dann im Laufteil ausgestiegen, weil ich schon auf dem Rad am Ende gemerkt habe, dass bald nichts mehr geht“, erzählt der 27-Jährige, „ich habe schon im Wasser gespürt, dass es nicht der beste Tag war für mich, habe es dann aber trotzdem über ungefähr zweieinhalb Stunden durchgedrückt.“ Das erste Rennen der Saison sieht er dennoch positiv. „Ich habe es ja quasi als Verlängerung des Thailand-Trainingslagers mitgenommen und mich darum nicht speziell darauf vorbereitet. Das hat halt jetzt vom Ergebnis her nicht so gut funktioniert. Aber das passt, ich hoffe, es werden in dieser Saison noch einige gute Rennen kommen.“
