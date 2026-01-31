6:4, 6:2! Lilli Tagger gewinnt Emirate-Challenger

Lilli Tagger hat am Samstag ihr bisher größtes Turnier auf ITF-Niveau gewonnen. Die 17-jährige Osttirolerin besiegte beim ITF-W100-Turnier in Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Finale die Britin Harriet Dart 6:4, 6:2 und holte ihren vierten Titel auf Challenger-Level.
Tagger bekommt für ihren bisher wertvollsten Turnier-Titel, den sie ohne Satzverlust geschafft hat, 100 Punkte. Sie verbessert sich damit im WTA-Ranking um 25 Positionen erstmals in die Top 130.
Ab nach Mumbai
Schon in der kommenden Woche geht es für den Schützling von Francesca Schiavone im indischen Mumbai weiter, wo sie ein WTA125-Turnier bestreitet. Tagger hatte zuvor auf ITF-Level die Turniere in Terrassa, Bukarest und Kursumlijska Banja gewonnen. Ihr bisher größter Erfolg war das Erreichen des Endspiels beim WTA250-Turnier in Jiujiang vor knapp drei Monaten.
