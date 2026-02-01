Vorteilswelt
Wer ist gefahren?

Pkw-Überschlag: Zwei Verletzte und Totalschaden

Vorarlberg
01.02.2026 15:15
Das Auto ist nach dem Überschlag reif für die Schrottpresse.
Das Auto ist nach dem Überschlag reif für die Schrottpresse.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am frühen Sonntagmorgen dürfte der bisher unbekannte Lenker um einiges zu schnell in der Dornbirner Stöckenstraße in Vorarlberg unterwegs gewesen sein. Das Auto, in dem sich drei weitere Personen befanden, geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb erst nach 60 Metern liegen. 

Bei dem wilden Ritt wurden zwei Pkw-Insassen verletzt. Sie mussten ins Dornbirner Stadtspital gebracht werden. Die beiden anderen Burschen erlitten einen Schock, blieben aber unverletzt.

Polizei ermittelt, wer hinterm Steuer saß
Die Mitglieder des Quartetts sind zwischen 17 und 18 Jahre alt. Offenbar will niemand das Fahrzeug gelenkt haben, denn dies wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Klar ist bereits jetzt: Mit diesem Auto wird niemand mehr fahren. Am Fahrzeug entstand nämlich Totalschaden. 

