Pkw-Überschlag: Zwei Verletzte und Totalschaden

Polizei ermittelt, wer hinterm Steuer saß

Die Mitglieder des Quartetts sind zwischen 17 und 18 Jahre alt. Offenbar will niemand das Fahrzeug gelenkt haben, denn dies wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Klar ist bereits jetzt: Mit diesem Auto wird niemand mehr fahren. Am Fahrzeug entstand nämlich Totalschaden.