Bei Lawinenkurs von Schneebrett erfasst

Mit drei Verletzten – unter ihnen der Tourenführer – endete am Samstag eine Skitour auf die Maroiköpfe in Klösterle in Vorarlberg, die im Rahmen eines Skitouren- und Lawinen-Aufbaukurses über die Bühne gehen sollte.
Die Gruppe war gegen 13 Uhr Richtung Maroiköpfe aufgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte im Gebiet Lawinenwarnstufe 3. Alle fünf Gruppenmitglieder waren mit LVS-Geräten, Schaufeln und Sonden ausgerüstet. Beim Aufstieg hielt jeder auf seinem Vordermann rund 40 Meter Sicherheitsabstand ein.
Über felsdurchsetztes Gelände mitgerissen
Nach einem kurzen Aufstieg in der bereits vorhandenen Spur löste sich etwa 80 Meter oberhalb der Gruppe aus bislang unbekannter Ursache ein Schneebrett. Eine 33-jährige Alpinistin und der 70-jährige Tourenführer wurden von diesem erfasst, über felsdurchsetztes Gelände mitgerissen und komplett verschüttet. Eine 37-jährige Tourengeherin wurde von den Ausläufern des Schneebretts mitgerissen und teilweise verschüttet.
Die verbliebenen Gruppenmitglieder setzten einen Notruf ab und begannen umgehend mit der Suche nach den Verschütteten. Die 33-Jährige sowie der Tourenführer wurden von nachfolgenden Tourengehern mittels LVS-Geräten geortet und innerhalb von nur wenigen Minuten ausgegraben. Beide waren ansprechbar.
Zwei Hubschrauber vor Ort
Nach der Versorgung durch die Teams der Notarzthubschrauber Christophorus 8 und Gallus 2 wurde der schwer verletzte 70-Jährige ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen. Die leicht verletzte 33-Jährige wurde ins Dornbirner Stadtspital gebracht. Die teilweise verschüttete Tourengeherin wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie begab sich aber selbst in ärztliche Behandlung.
Seitens der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde zur Klärung der Unfallumstände die Beiziehung eines Sachverständigen angeordnet. Nach dem Abschluss der Erhebungen wird ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.