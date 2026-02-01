Bei Lawinenkurs von Schneebrett erfasst

Zwei Hubschrauber vor Ort

Nach der Versorgung durch die Teams der Notarzthubschrauber Christophorus 8 und Gallus 2 wurde der schwer verletzte 70-Jährige ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen. Die leicht verletzte 33-Jährige wurde ins Dornbirner Stadtspital gebracht. Die teilweise verschüttete Tourengeherin wurde ebenfalls leicht verletzt. Sie begab sich aber selbst in ärztliche Behandlung.