„Hoffnung ist mehr als naiver Luxus“

Der renommierte Zukunftsforscher Andreas Krafft möchte der Dauerangstschleife, in der unsere Gesellschaft gefangen zu sein scheint, etwas entgegensetzen: die Hoffnung.
Dürfen wir angesichts all der Krisen auf dieser Welt überhaupt noch hoffen? Oder ist Zuversicht längst ein Luxus für Naive? Andreas Krafft ist überzeugt: „Wenn nicht jetzt – wann dann?“ Denn Hoffnung brauche es nicht, wenn alles gut laufe, sondern genau dann, wenn Unsicherheit, Angst und Bedrohung den Alltag bestimmen. Seit mehr als 16 Jahren beschäftigt sich Krafft wissenschaftlich mit Hoffnung. Er lehrt an den Universitäten St. Gallen, Zürich und Berlin und leitet das internationale Forschungsnetzwerk des Hoffnungsbarometers. In Feldkirch zeigte er in der AK-Reihe „Wissen fürs Leben“ auf, was Zukunftsangst mit uns macht – und wie ein anderer Blick nach vorne möglich wird.
