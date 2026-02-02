Auf Spurensuche im wilden Herzen des Allgäus

Der Journalist, Historiker und Autor ist in Kreuzthal, einem Dorf in der Adelegg, aufgewachsen und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Geschichte dieser Landschaft. Er weiß, dass die Gründe, wieso Menschen ihr Glück in dem entlegenen Winkel des Allgäus suchten, durchaus vielfältig waren: „Wer in seiner Heimat in der Erbfolge zu weit hintanstand, der witterte die Chance, sich hier etwas aufzubauen. Andere wiederum wollten problematischen Lebensverhältnissen entkommen und suchten in der Fremde den Neuanfang. Nicht wenige gingen fernab der Heimat auf Partnersuche.“ Der Historiker gibt zu bedenken, dass es oft nicht einfach sei, einzelne Lebensgeschichten nachzuverfolgen – vor allem dann, wenn die betreffenden Personen es nie geschafft haben, Grundeigentum zu erwerben und daher nicht in offiziellen Dokumenten auftauchen. So verliert sich manche Lebensspur in der Adelegg.