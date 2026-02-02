Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unbekannte Orte

Auf Spurensuche im wilden Herzen des Allgäus

Vorarlberg
02.02.2026 07:00
Die Adelegg ist heute vor allem bei Erholungssuchenden, Wanderern und Bikern beliebt.
Die Adelegg ist heute vor allem bei Erholungssuchenden, Wanderern und Bikern beliebt.(Bild: Rudi Holzberger)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Nicht weit von Vorarlberg entfernt liegt eine Landschaft mit rauem Charme: die Adelegg. Der deutsche Journalist und Autor Rudi Holzberger hat deren Geschichte aus dem Vergessen geholt.

0 Kommentare

Die Adelegg im Allgäu ist eine Landschaft der leisen Extreme. Zwischen Kempten, Isny und Leutkirchen erhebt sich dieser voralpine Höhenzug – ein ausgedehntes Waldmassiv aus markantem Nagelfluhgestein. Tief eingeschnittene Tobel, weite Hochweiden und eine vielfältige Natur prägen das Bild. Mitten hindurch verläuft die historische Grenze zwischen Bayern und Württemberg. Hier ragt auch der höchste Punkt Württembergs empor: der Schwarze Grat mit 1118 Metern. Die Flüsse Eschach und Kürnach durchziehen das zerklüftete Bergland und haben es über Jahrtausende geformt.

Abgeschieden und lange Zeit unberührt
Lange Zeit blieb die Adelegg nahezu unberührt – ein weißer Fleck auf der Landkarte. Zu abgeschieden, zu rau, ein scheinbar endloses Meer dunkler Wälder und versteckter Täler. Allenfalls als Jagdgebiet fand die Region Beachtung. Diese abgeschiedene Gegend gehörte über lange Zeit dem Fürststift Kempten sowie dem Kloster Isny. Um 1600 begann sich das zu ändern: Aufgrund akuten Holzmangels nahmen die Verantwortlichen der Stadt Ulm Verhandlungen mit dem hoch verschuldeten Kloster Isny auf. Der Abt verkaufte schließlich Waldflächen in einem Seitental der Eschach an die Ulmer. Rodungen folgten, ein kleiner Weiler entstand.

Doch dauerhaft besiedelt wurde die Adelegg erst im Verlauf des 17. Jahrhunderts – ausgelöst durch die Ansiedlung eines ganzen Industriezweigs. In der vom Barock geprägten Wiederaufbauphase nach dem Dreißigjährigen Krieg war die Nachfrage nach Fensterglas sowie anderen Glaswaren groß. Die Adelegg bot dafür ideale Voraussetzungen: In den Molasseschichten lagerten Quarz und Kalk in Form geeigneter Sande und Gerölle. Hinzu kam der Reichtum an Holz – unentbehrlich sowohl als Energieträger als auch zur Gewinnung von Pottasche.

Der Kirschhof der Familie Huber.
Der Kirschhof der Familie Huber.(Bild: Rudi Holzberger)
Auf Spurensuche.
Auf Spurensuche.(Bild: Rudi Holzberger)
Die Adelegg hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Aufgrund der Glasproduktion erlebte das ...
Die Adelegg hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Aufgrund der Glasproduktion erlebte das Gebiet einen gut 100 Jahre anhaltenden Boom.(Bild: Rudi Holzberger)
Das Leben auf dem Land war nicht immer einfach.
Das Leben auf dem Land war nicht immer einfach.(Bild: Rudi Holzberger)
Viele Menschen siedelten sich damals auf der Adelegg an – auch Vorarlberger.
Viele Menschen siedelten sich damals auf der Adelegg an – auch Vorarlberger.(Bild: Rudi Holzberger)

Die Erschließung dieser Region verlangte allerdings nach einem besonderen Menschenschlag: nach Frauen und Männern mit handwerklichem Geschick, Ausdauer und der Fähigkeit, den steilen Hängen einen Lebensunterhalt abzuringen. Mit dem Versprechen auf ein kleines Stück Land und Arbeit lockten die Grundherren immer mehr Menschen in diesen Teil des Allgäus. Die Zugewanderten errichteten auf Hangschultern und den Höhenlagen Höfe zur Selbstversorgung. Während die Männer meist Zuarbeit für die Glashütten leisteten – als Fuhrleute, Holzmacher, Aschenbrenner oder Glasträger -, lag die Landwirtschaft überwiegend in den Händen von Frauen und Kindern.

Auch viele Vorarlberger siedelten in die Adelegg
Die Herkunft der neuen Siedler war vielfältig. „Die Glasmacher stammten größtenteils aus dem Schwarzwald, Bergbauern und Knechte aus der weiteren Umgebung sowie aus Vorarlberg und der Ostschweiz. Beliebt waren unter anderem Mäher und Sensenschleifer aus dem Montafon. Die Holzfäller wurden unter dem Sammelbegriff Tiroler zusammengefasst, wobei nicht immer zwischen Tirolern und Vorarlbergern unterschieden wurde“, erklärt Rudi Holzberger.

Der Journalist, Historiker und Autor ist in Kreuzthal, einem Dorf in der Adelegg, aufgewachsen und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Geschichte dieser Landschaft. Er weiß, dass die Gründe, wieso Menschen ihr Glück in dem entlegenen Winkel des Allgäus suchten, durchaus vielfältig waren: „Wer in seiner Heimat in der Erbfolge zu weit hintanstand, der witterte die Chance, sich hier etwas aufzubauen. Andere wiederum wollten problematischen Lebensverhältnissen entkommen und suchten in der Fremde den Neuanfang. Nicht wenige gingen fernab der Heimat auf Partnersuche.“ Der Historiker gibt zu bedenken, dass es oft nicht einfach sei, einzelne Lebensgeschichten nachzuverfolgen – vor allem dann, wenn die betreffenden Personen es nie geschafft haben, Grundeigentum zu erwerben und daher nicht in offiziellen Dokumenten auftauchen. So verliert sich manche Lebensspur in der Adelegg.

Rudi Holzberger hat sich ausführlich mit der Geschichte seiner Heimat beschäftigt.
Rudi Holzberger hat sich ausführlich mit der Geschichte seiner Heimat beschäftigt.(Bild: Rudi Holzberger)

Zur Person

  • Rudi Holzberger (geb. 1953 in Kreuzthal/Allgäu) ist ein deutscher Journalist, Autor, Dozent und Kulturwissenschaftler, der seine Heimatregion wie kaum ein anderer kennt und liebt.
  • Er wuchs in Kreuzthal im Herzen der Adelegg auf und machte die ungewöhnliche Landschaft, ihre Geschichte und ihre Menschen zum Schwerpunkt seiner Arbeit.
  • Nach dem Abitur studierte er Agrarwissenschaften und später Literatur-, Medienwissenschaft sowie Geschichte. Schon seit den 1980er-Jahren ist Holzberger als Redakteur, später als Dozent und PR-Berater tätig, parallel dazu hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, die von Sport und Medien bis zu regionaler Geschichte reichen.
  • Sein Buch „Die Adelegg. Das dunkle Herz des Allgäus“ ist ein regionaler Erfolg. Über seine Suche nach den Wüstungen in der Region wurde auch eine Fernsehdokumentation gedreht (BR Fernsehen, ARD Mediathek: „Zwischen Spessart und Karwendel“).
    Mehr Infos: www.rudi-holzberger.de

Die Hochblüte der Glashütten in der Region erstreckt sich vom späten 17. bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Holzverknappung, steigende Transportkosten und die Verlagerung der Glasindustrie in günstigere Regionen führten schließlich zur Aufgabe der Hütten. Nach dem Ende der „gläsernen Zeit“ blieben die Bauernhöfe zunächst weiter bestehen. Doch wegen der langen Winter und der kurzen Vegetationszeit war die Landwirtschaft auf der Höhe mühselig und nicht sehr ertragreich. Außerdem forderte die Abgeschiedenheit und damit verbundene lange Wege zu Kirche, Schule oder Einkaufsmöglichkeiten ihren Tribut.

Attraktiveres Leben im urbanen Raum
Das Leben in einem urbaneren Umfeld bot mehr Annehmlichkeiten und bessere Arbeitsbedingungen. Im Lauf des 19. Jahrhunderts wurden bereits Höfe zusammengelegt und andere gänzlich aufgegeben. Mit ihnen verschwanden meist auch die Wiesen und Weideflächen. Viele davon wurden aufgeforstet oder der Natur überlassen.

Die Spuren der Vergangenheit lesen
Rudi Holzberger hat es sich zur Aufgabe gemacht, die sogenannten Wüstungen der Adelegg aufzuspüren. Wer die Zeichen zu lesen weiß, kann die Spuren der Vergangenheit immer noch entdecken. „Ein großer Lindenbaum mitten im Nadelwald ist fast immer ein ehemaliger Hofbaum und markiert den Platz, an dem einst ein Bauernhaus stand. Dasselbe gilt für verwilderte Reihen von Ribiselsträuchern. Manchmal hat man auch das Glück und findet materielle Hinterlassenschaften wie Tonscherben“, sagt der Historiker. Mitunter haben sich auch Reste von Grundmauern erhalten. Rund 50 ehemalige Hofstellen hat Holzberger gemeinsam mit seinem Forscherkollegen Adalbert Hartmann im Kreuzthal bislang ausfindig gemacht und dokumentiert. Nur wenige der einstigen Bauernhäuser haben bis in die Gegenwart überdauert und werden heute meist als Feriendomizil genutzt.

Ein Paradies für Erholungssuchende 
Nach einer Phase der Abwanderung und des Dornröschenschlafs wird die Adelegg mittlerweile wieder neu entdeckt: von Erholungssuchenden, Wanderern und Mountainbikern. Auf Anregung von Rudi Holzberger wurde daher ein Glasmacher-Themenwanderweg eingerichtet. Doch der Kreuzthaler hat noch eine größere Vision: „Mein Wunsch wäre es, dass an einer der Wüstungsstellen ein Hof möglichst naturgetreu wiedererrichtet wird.“ Damit die Geschichte der Adelegg einen sichtbaren Anker in der Gegenwart hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 5°
Symbol heiter
Bludenz
-2° / 8°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 7°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 8°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
235.671 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
125.266 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
98.366 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Vorarlberg
Unbekannte Orte
Auf Spurensuche im wilden Herzen des Allgäus
Sieg nach Verlängerung
Altach beendet Titeltraum von Sturm in Cup-Krimi!
LWK-Wahl
Blauer Blum fordert Josef Moosbrugger heraus
Wer ist gefahren?
Pkw-Überschlag: Zwei Verletzte und Totalschaden
3 Menschen verschüttet
Bei Lawinenkurs von Schneebrett erfasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf