Zwei Tore, ein Assist: Gala-Auftritt von ÖFB-Dame!

„Es hat uns sehr viel Mentalität abverlangt“

Campbell zeigte sich nach dem Spiel erleichtert. „Es war heute eine Mannschaftsleistung. Es hat uns sehr viel Mentalität abverlangt. Aber am Ende des Tages können wir auf uns vertrauen. Das war der Schlüssel heute: Dass wir trotz des Rückstandes gut in die zweite Hälfte gestartet sind, alles gegeben haben für den Sieg und uns am Ende endlich mal belohnt haben für ein überwiegend sehr gutes Spiel“, sagte die Union-Spielerin bei Magenta Sport.