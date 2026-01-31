Vorteilswelt
Bei Sieg von Union

Zwei Tore, ein Assist: Gala-Auftritt von ÖFB-Dame!

Frauenfußball
31.01.2026 21:17
Eileen Campbell (4. v. li.) strahlte: Sie verbuchte zwei Tore und einen Assist beim 4:2-Sieg von ...
Eileen Campbell (4. v. li.) strahlte: Sie verbuchte zwei Tore und einen Assist beim 4:2-Sieg von Union Berlin gegen SGS Essen.(Bild: x.com/fcunion)
Von krone Sport

Top-Leistung von ÖFB-Stürmerin Eileen Campbell in der deutschen Frauen-Bundesliga! Die 25-jährige Vorarlbergerin war beim 4:2-Auswärtssieg von Union Berlin gegen die abstiegsbedrohten SGS Essen die große Matchwinnerin und verbuchte zwei Tore sowie eine Torvorlage.

Dabei sah es lange nicht nach einem Union-Jubel aus. Nach einem 0:2-Rückstand startete der 1. FC Union Berlin eine beeindruckende Aufholjagd. Noch vor der Pause verkürzte Lisa Heiseler (45.+3), nach dem Seitenwechsel schlug Campbell doppelt zu (51., 62.). Den Schlusspunkt setzte Lia Kamber tief in der Nachspielzeit (90.+9).

„Mannschaftsleistung und Mentalität“
Mit dem Erfolg klettert das Team von Trainerin Ailien Poese auf Platz neun der Tabelle und hält nun bei 18 Punkte – ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

„Es hat uns sehr viel Mentalität abverlangt“
Campbell zeigte sich nach dem Spiel erleichtert. „Es war heute eine Mannschaftsleistung. Es hat uns sehr viel Mentalität abverlangt. Aber am Ende des Tages können wir auf uns vertrauen. Das war der Schlüssel heute: Dass wir trotz des Rückstandes gut in die zweite Hälfte gestartet sind, alles gegeben haben für den Sieg und uns am Ende endlich mal belohnt haben für ein überwiegend sehr gutes Spiel“, sagte die Union-Spielerin bei Magenta Sport.

