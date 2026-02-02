Vorteilswelt
Neun in den Top-15

ÖSV-Speeddamen feiern in Italien einen Doppelsieg

Ski Alpin
02.02.2026 11:52
Die Kärnterin Nadine Fest feierte im Sarntal ihren 21. Europacupsieg.
Die Kärnterin Nadine Fest feierte im Sarntal ihren 21. Europacupsieg.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Im Weltcup müssen Österreichs Speeddamen noch auf den ersten Stockerplatz im Jahr 2026 warten. Im Europacup läuft es hingegen ganz ausgezeichnet. Beim ersten von zwei Super-Gs im Sarntal durften sich die ÖSV-Ladys gleich über einen Doppelsieg und eine mannschaftlich bärenstarke Leistung freuen.

Die Allerschnellste im ersten von zwei EC-Super-Gs auf der „Schöneben“-Piste war die Kärntnerin Nadine Fest. Mit Startnummer 1 knallte die 27-Jährige mit 1:14,25 Minuten eine Zeit in den Schnee, die keine Läuferin mehr erreichen sollte.

Erstes Super-G-Podest für Schöpf
Die Einzige, die es schaffte, auf weniger als eine Sekunde an die Head-Pilotin – die ihren 21. Sieg im Europacup feierte – heranzufahren, war ihre ÖSV-Teamkollegin Emily Schöpf. Mit 22 Hundertstel Rückstand schnappte sich die 25-jährige Vorarlbergerin Rang zwei und damit ihren ersten EC-Podestplatz im Super-G. Die drittplatzierte Cande Moreno (And) lag bereits 1,06 Sekunden hinter dem rot-weiß-roten Duo.

Starke Teamleistung
Generell präsentierten sich Österreichs Speed-Damen geschlossen stark. Mit der Salzburgerin Lisa Grill (5./+1,49), den Tirolerinnen Christina Ager (6./+1,49) und Tirolerin Lena Wechner (10./+1,88), der Steirerin Anna Schilcher (11./+1,91), den Vorarlbergerinnen Vanessa Nußbaumer (13./+2,03) und Leonie Zegg (14./+2,15), sowie der Salzburgerin Viktoria Bürgler (15./+2,33) landeten sechs weitere ÖSV-
Girls in den Top-15.

