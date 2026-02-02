ÖSV-Speeddamen feiern in Italien einen Doppelsieg

Erstes Super-G-Podest für Schöpf

Die Einzige, die es schaffte, auf weniger als eine Sekunde an die Head-Pilotin – die ihren 21. Sieg im Europacup feierte – heranzufahren, war ihre ÖSV-Teamkollegin Emily Schöpf. Mit 22 Hundertstel Rückstand schnappte sich die 25-jährige Vorarlbergerin Rang zwei und damit ihren ersten EC-Podestplatz im Super-G. Die drittplatzierte Cande Moreno (And) lag bereits 1,06 Sekunden hinter dem rot-weiß-roten Duo.