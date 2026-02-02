Snowboarder (13) nach Kollision schwer verletzt
Im Skigebiet Ifen
Im Skigebiet Ifen (Kleinwalsertal) kam es am Sonntag zu einem heftigen Zusammenprall zwischen zwei Jugendlichen. Während die 13-jährige Skifahrerin unverletzt blieb, wurde der Bursche so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Spital gebracht werden musste.
Es war gegen 13.45 Uhr, als die Kids gemeinsam von der Bergstation der Olympiabahn auf der roten Piste talwärts fuhren. Im Bereich der Engstelle beim sogenannten „Alpbord“ krachten die beiden Gleichaltrigen ineinander und stürzten.
„Gallus2“ brachte Bub ins Krankenhaus
Der junge Snowboardfahrer blieb verletzt auf der Piste liegen und musste nach der Erstversorgung von der Crew des Rettungshubschraubers „Gallus 2“ in das Krankenhaus nach Kempten geflogen werden.
