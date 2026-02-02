Nach Testspiel-Klatsche wartet jetzt viel Arbeit

Steigerung nötig

Auch wenn die Tiroler eine Liga höher spielen und in der Vorbereitung schon viel weiter sind, gibt der Auftritt der Lustenauer dennoch zu denken. Fakt ist, dass sich die Mannschaft noch extrem steigern muss, will sie tatsächlich ein Meisterkandidat sein. Nur gut, dass noch fast drei Wochen Vorbereitungszeit bleiben. Das Positivste für das Trainerteam ist, dass man gerade aus solchen Spielen seine Lehren und Schlüsse ziehen kann. „Uns wurde klar aufgezeigt, woran wir arbeiten müssen und werden“, bekräftigt Mader. Nach harten und intensiven Einheiten geht es jetzt darum, wieder die richtige Abstimmung zu finden.