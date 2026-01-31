Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

War es Mord?

Junge Schweizerin lag tot im Appartement

Vorarlberg
31.01.2026 16:25
Großaufgebot: Rettungsdienst, mehrere Patrouillen der Polizei und das Institut für Rechtsmedizin ...
Großaufgebot: Rettungsdienst, mehrere Patrouillen der Polizei und das Institut für Rechtsmedizin waren vor Ort.(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Umstände, die zum Tod einer 26-jährigen Eidgenossin im benachbarten St. Gallen (Schweiz) geführt haben, ließen sich bisher nicht klären. Die Kantonspolizei nahm einen 28-jährigen Eritreer fest, der sich im Appartement der jungen Frau aufgehalten hatte.  

0 Kommentare

Gegen 6.30 Uhr ging im benachbarten St. Gallen (Schweiz) ein Anruf in der Notruf- und Einsatzleitzentrale ein: In einem Appartement in der Rorschacher Straße benötige eine 26-jährige Frau dringend ärztliche Hilfe. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten sie aber nichts mehr für die junge Frau tun. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Tod der jungen Frau festzustellen.

Eritreer war im Appartement anwesend
Da sich die Umstände, die zum Tod der Schweizerin geführt hatten, nicht direkt vor Ort klären ließen, nahmen Beamte der Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser wurde am Samstag auch ein 28-jähriger, im Kanton St. Gallen wohnhaften Eritreer festgenommen. Er war zum Zeitpunkt des Auffindens der Verstorbenen im Appartement anwesend, bestätigte die Polizei.

Die Kantonspolizei St. Gallen hat nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen aufgenommen. Auch die Zuständigen des Instituts für Rechtsmedizin wurden hinzugezogen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 4°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 6°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 5°
Symbol wolkig
Feldkirch
-2° / 6°
Symbol heiter

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
232.623 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
224.361 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
113.424 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Vorarlberg
War es Mord?
Junge Schweizerin lag tot im Appartement
Günstige Öffi-Fahrten
Vorarlberg baut „FairCard“-Sozialtarif aus
Opposition empört
„Informationsfreiheit ist keine Fleißaufgabe“
Zwei Verletzte
19-Jähriger kracht im Rausch gegen Baum
Ein Jahr gültig
Kodex für Asylwerber bisher ohne Sanktionen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf