Junge Schweizerin lag tot im Appartement

Gegen 6.30 Uhr ging im benachbarten St. Gallen (Schweiz) ein Anruf in der Notruf- und Einsatzleitzentrale ein: In einem Appartement in der Rorschacher Straße benötige eine 26-jährige Frau dringend ärztliche Hilfe. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten sie aber nichts mehr für die junge Frau tun. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Tod der jungen Frau festzustellen.