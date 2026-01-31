Junge Schweizerin lag tot im Appartement

Die Umstände, die zum Tod einer 26-jährigen Eidgenossin im benachbarten St. Gallen (Schweiz) geführt haben, ließen sich bisher nicht klären. Die Kantonspolizei nahm einen 28-jährigen Eritreer fest, der sich im Appartement der jungen Frau aufgehalten hatte.
Gegen 6.30 Uhr ging im benachbarten St. Gallen (Schweiz) ein Anruf in der Notruf- und Einsatzleitzentrale ein: In einem Appartement in der Rorschacher Straße benötige eine 26-jährige Frau dringend ärztliche Hilfe. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten sie aber nichts mehr für die junge Frau tun. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Tod der jungen Frau festzustellen.
Eritreer war im Appartement anwesend
Da sich die Umstände, die zum Tod der Schweizerin geführt hatten, nicht direkt vor Ort klären ließen, nahmen Beamte der Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen auf. Im Zuge dieser wurde am Samstag auch ein 28-jähriger, im Kanton St. Gallen wohnhaften Eritreer festgenommen. Er war zum Zeitpunkt des Auffindens der Verstorbenen im Appartement anwesend, bestätigte die Polizei.
Die Kantonspolizei St. Gallen hat nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen aufgenommen. Auch die Zuständigen des Instituts für Rechtsmedizin wurden hinzugezogen.
