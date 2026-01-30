Kanzler trifft SPÖ und NEOS auf falschem Fuß

Kickl will mehr Volksabstimmungen

FPÖ-Chef Herbert Kickl wiederum bezeichnete Stocker als „Ankündigungsweltmeister ohne Ergebnisse“. Die nun vom Kanzler ventilierte Volksbefragung würde Kickl erweitern, nämlich darum, ob die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland weiter finanziell unterstützt werden solle. Geht es nach Kickl, könnte der Themenkreis überhaupt ausgedehnt werden, etwa auch Befragungen zur ORF-Haushaltsabgabe oder zur „Aushöhlung der Neutralität“. Lieber wären dem FPÖ-Chef aber Volksabstimmungen, denn eine „bloße Volksbefragung“ könne von der Regierung „nach Belieben“ ignoriert werden, gebe es doch immer einen „Hintertür-Ausweg“.