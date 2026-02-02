Vorteilswelt
Trotz Schneeketten

Pkw stürzt auf spiegelglatter Fahrbahn in Wald

Steiermark
02.02.2026 08:36
Die Einsatzkräfte bergen das abgestürzte Fahrzeug.
Die Einsatzkräfte bergen das abgestürzte Fahrzeug.(Bild: FF Hadersdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Kniffliger Einsatz für die Feuerwehr nahe Kindberg im Mürztal (Steiermark): Im Hartergraben war ein Lenker mit seinem Pkw am Sonntagnachmittag auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und in den Wald gestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Trotz Schneeketten verlor der Lenker bei widrigen Bedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte den Absturz durch eine Böschung nicht mehr verhindern. Er blieb bei dem Ausritt weitgehend unverletzt und alarmierte selbst die Feuerwehr.

Diese musste selbst Schneeketten anlegen, um zur abgelegenen Unfallstelle zu gelangen. Die Stadtgemeinde Kindberg streute noch eine Extraportion Splitt, damit die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hadersdorf und Kindberg-Stadt sicher ans Werk gehen konnten. Vor der Bergung mussten  außerdem noch Sträucher und Äste entfernt werden.

(Bild: FF Hadersdorf)

Verletzter bei weiterem Unfall im Murtal
Zu einem weiteren Unfall mussten am Montag in den frühen Morgenstunden  insgesamt zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Katsch an der Mur ausrücken. Auf der B96 war es zu einer Kollision zweier Pkw gekommen, ein Insasse wurde dabei leicht verletzt.

(Bild: Feuerwehr Katsch an der Mur)
(Bild: Feuerwehr Katsch an der Mur)

Während des Einsatzes musste die B96 gesperrt werden. Das Rote Kreuz brachte die verletzte Person ins Spital, die Feuerwehr barg die beschädigten Fahrzeuge und reinigte die Unfallstelle.

Folgen Sie uns auf