Pkw stürzt auf spiegelglatter Fahrbahn in Wald

Kniffliger Einsatz für die Feuerwehr nahe Kindberg im Mürztal (Steiermark): Im Hartergraben war ein Lenker mit seinem Pkw am Sonntagnachmittag auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und in den Wald gestürzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Trotz Schneeketten verlor der Lenker bei widrigen Bedingungen die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte den Absturz durch eine Böschung nicht mehr verhindern. Er blieb bei dem Ausritt weitgehend unverletzt und alarmierte selbst die Feuerwehr.
Diese musste selbst Schneeketten anlegen, um zur abgelegenen Unfallstelle zu gelangen. Die Stadtgemeinde Kindberg streute noch eine Extraportion Splitt, damit die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hadersdorf und Kindberg-Stadt sicher ans Werk gehen konnten. Vor der Bergung mussten außerdem noch Sträucher und Äste entfernt werden.
Verletzter bei weiterem Unfall im Murtal
Zu einem weiteren Unfall mussten am Montag in den frühen Morgenstunden insgesamt zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Katsch an der Mur ausrücken. Auf der B96 war es zu einer Kollision zweier Pkw gekommen, ein Insasse wurde dabei leicht verletzt.
Während des Einsatzes musste die B96 gesperrt werden. Das Rote Kreuz brachte die verletzte Person ins Spital, die Feuerwehr barg die beschädigten Fahrzeuge und reinigte die Unfallstelle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.