Franz Lackner würdigt Linzer Altbischof Aichern

Aichern war ein Befürworter der Diakonenweihe für Frauen, auch der Priesterweihe von Frauen stand er aufgeschlossen gegenüber. „Ich glaube – trotz mancher Rückschläge, die es immer wieder gibt – daran, dass die Diakonenweihe der Frauen nicht aufzuhalten ist, weil sie denn doch schon einmal da waren. Und das Gleiche, so denke ich, gilt auch für die Priesterweihe von verheirateten Männern. Ich würde natürlich doch auch dazusagen: vielleicht sogar von Frauen“, hatte er in einem Interview, das das Kommunikationsbüro der Diözese kurz vor seinem 90 Geburtstag mit ihm geführt hatte, gesagt.