Land nimmt die Luft am Flughafen unter die Lupe

Teil der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie sind Vorgaben zur räumlichen Repräsentativität von Messstellen. „So soll jedes Untersuchungsgebiet flächendeckend von hoch bis niedrig belastet abgedeckt werden. Daher haben wir in der Stadt die Station ,Airport‘ mit jener am Mirabellplatz ersetzt“, sagt Alexander Kranabetter, der Leiter des Referats Immissionsschutz und Landeslabor. Am Flughafen wird neben Stickstoffdioxid, dem Feinstaub PM10 und PM2.5 und Ozon zusätzlich die Konzentration von sogenannten ,ultrafeinen Partikeln‘ gemessen.