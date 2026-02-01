Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Messstation

Land nimmt die Luft am Flughafen unter die Lupe

Salzburg
01.02.2026 15:45
Alexander Kranabetter
Alexander Kranabetter(Bild: LMZ)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Stickstoffdioxid, Feinstaub, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid oder Ozon: Das sind nur fünf der zahlreichen Bestandteile der Salzburger Luft, die rund um die Uhr kontrolliert werden. Landesweit gibt es 13 Messstationen in allen Bezirken – jetzt auch am Flughafen. 

0 Kommentare

Der Standort am Airport ersetzt die Station am Mirabellplatz und soll die Einhaltung der aktuellen EU-Luftqualitätsrichtlinie sicherstellen. Denn: Ab 2030 gelten in der Europäischen Union neue, wesentlich strengere Grenzwerte. So wurden die Werte für Stickstoffdioxid und Feinstaub (PM2.5) mehr als halbiert. Die Mitgliedstaaten haben noch bis Ende 2026 Zeit, die EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. 

Die neue Messstation am Salzburger Flughafen
Die neue Messstation am Salzburger Flughafen(Bild: LMZ)

Teil der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie sind Vorgaben zur räumlichen Repräsentativität von Messstellen. „So soll jedes Untersuchungsgebiet flächendeckend von hoch bis niedrig belastet abgedeckt werden. Daher haben wir in der Stadt die Station ,Airport‘ mit jener am Mirabellplatz ersetzt“, sagt Alexander Kranabetter, der Leiter des Referats Immissionsschutz und Landeslabor. Am Flughafen wird neben Stickstoffdioxid, dem Feinstaub PM10 und PM2.5 und Ozon zusätzlich die Konzentration von sogenannten ,ultrafeinen Partikeln‘ gemessen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
232.766 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
120.975 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Nordisch
Deutsche Skispringerin nackt am Playboy-Cover
113.364 mal gelesen
Juliane Seyfarth zeigte sich auch schon auf Instagram sehr freizügig
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf