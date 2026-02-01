Vorteilswelt
Drei Wochen ohne Spiel

Viveiros: „Olympia-Pause wird uns guttun!“

Salzburg
01.02.2026 11:00
Können durchatmen: Die Eisbullen.
Können durchatmen: Die Eisbullen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Bis 20. Februar pausieren die Eisbullen in der Eishockey-Liga. Trotz des guten Laufs mit nur drei Niederlagen in den letzten 20 Partien will der Meister von einem ungünstigen Timing nichts wissen. 

„Die Pause wird uns gut tun. Wir hatten in dieser Saison schon viele Spiele und können jetzt einmal richtig durchschnaufen“, sagte Trainer Manny Viveiros, der die kommende Olympia-Pause aber auch für hartes Training nützen möchte. „Die Spieler bekommen sicher ein paar Tage frei, aber wir halten an unserem Trainingsplan fest“, so der 60-Jährige.

Das haben wir kurz diskutiert. Aber ich persönlich halte da nicht so viel davon. Die Intensität ist einfach nicht dieselbe

Eisbullen-Cheftrainer Viveiros über mögliche Testspiele

Testspiele, so wie sie andere Teams in Europa durchaus ansetzten, soll es nicht geben. „Das haben wir kurz diskutiert. Aber ich persönlich halte da nicht so viel davon. Die Intensität ist einfach nicht dieselbe“, erklärte der Austro-Kanadier.

