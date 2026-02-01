Viveiros: „Olympia-Pause wird uns guttun!“

Bis 20. Februar pausieren die Eisbullen in der Eishockey-Liga. Trotz des guten Laufs mit nur drei Niederlagen in den letzten 20 Partien will der Meister von einem ungünstigen Timing nichts wissen.
„Die Pause wird uns gut tun. Wir hatten in dieser Saison schon viele Spiele und können jetzt einmal richtig durchschnaufen“, sagte Trainer Manny Viveiros, der die kommende Olympia-Pause aber auch für hartes Training nützen möchte. „Die Spieler bekommen sicher ein paar Tage frei, aber wir halten an unserem Trainingsplan fest“, so der 60-Jährige.
Das haben wir kurz diskutiert. Aber ich persönlich halte da nicht so viel davon. Die Intensität ist einfach nicht dieselbe
Eisbullen-Cheftrainer Viveiros über mögliche Testspiele
Bild: Markus Tschepp
Testspiele, so wie sie andere Teams in Europa durchaus ansetzten, soll es nicht geben. „Das haben wir kurz diskutiert. Aber ich persönlich halte da nicht so viel davon. Die Intensität ist einfach nicht dieselbe“, erklärte der Austro-Kanadier.
Trotz Niederlage Leader der Alps Hockey League
Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die RB Juniors. Die Salzburger unterlagen in Südtirol Unterland mit 3:4, beenden den Grunddurchgang der Alps Hockey League dennoch auf Rang eins. Per Korhonen-Hattrick (im Comeback) drehten die Jungbullen einen 0:2-Rückstand, fingen sich aber noch den Ausgleich ein. In der Verlängerung setzten die Italiener dann aber den Deckel auf die Partie.
