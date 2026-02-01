Viveiros: „Olympia-Pause wird uns guttun!“

„Die Pause wird uns gut tun. Wir hatten in dieser Saison schon viele Spiele und können jetzt einmal richtig durchschnaufen“, sagte Trainer Manny Viveiros, der die kommende Olympia-Pause aber auch für hartes Training nützen möchte. „Die Spieler bekommen sicher ein paar Tage frei, aber wir halten an unserem Trainingsplan fest“, so der 60-Jährige.