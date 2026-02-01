Hier kommen die Narren heuer voll auf ihre Kosten

Fasching ist längst nicht nur was für Kinder. Auch Erwachsene haben genug Möglichkeiten, ihre Verkleidungen hervorzuholen. Die „Krone“ weiß, wo es die Narren in Salzburg am lustigsten haben.
Salzburg wirft sich wieder ins Narrengwand – bei so vielen Faschingsumzügen und Partys kann man schon einmal den Überblick verlieren. Die „Krone“ hat die kommenden Höhepunkte der Narrenzeit deshalb zusammengefasst.
Groß gefeiert wird wie jedes Jahr in Hallein. Auch heuer wird es am 17. Februar wieder den Faschingszug durch die Altstadt geben. Ab 10 Uhr geht es los, für die kleinen Besucher ein Höhepunkt: Wer maskiert kommt, bekommt einen gratis Krapfen!
Verkleidung ist natürlich auch für Erwachsene ein Muss! Zum Beispiel beim Lumpenball am Faschingssamstag im Kursaal Bad Hofgastein. Dort wird bis in die frühen Morgenstunden bestens gelaunt gefeiert. Apropos durchfeiern, das ist auch beim Wüdara Gschnas in der Stadt Salzburg möglich. Dieses Jahr unter dem Motto „Black Valentine“, also „Schwarzer Valentinstag“ – er ist ein Tag, an dem Singles das Alleinsein feiern. Passend ist das Datum dazu gewählt: einen Tag vor dem Valentinstag, am 13. Februar im Urbankeller.
Im Lungau geht es traditioneller zu. Am Faschingsdienstag, den 17. Februar, findet die seit über 20 Jahren traditionelle „Wirtshausroas“ statt. Nach dem Motto „Helden der Kindheit“ treffen sich um 13 Uhr verkleidete Gäste und Einheimische in St. Michael. Begleitet von der ebenfalls verkleideten Bürgermusik ziehen sie durch den ganzen Ort, immer von Wirtshaus zu Wirtshaus.
Im Flachgau präsentiert sich St. Gilgen als Faschings-Hochburg. Bühnenfasching und Faschingsumzug finden dort am Faschingssamstag, heuer zeitgleich mit dem Valentinstag am 14. Februar, ab 14 Uhr mitten im Ortszentrum statt. Die Faschingsgilde St. Gilgen freut sich über zahlreiche Besucher. Da kann es rund um den Mozartplatz schon einmal voll werden.
