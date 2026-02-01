Hier kommen die Narren heuer voll auf ihre Kosten

Verkleidung ist natürlich auch für Erwachsene ein Muss! Zum Beispiel beim Lumpenball am Faschingssamstag im Kursaal Bad Hofgastein. Dort wird bis in die frühen Morgenstunden bestens gelaunt gefeiert. Apropos durchfeiern, das ist auch beim Wüdara Gschnas in der Stadt Salzburg möglich. Dieses Jahr unter dem Motto „Black Valentine“, also „Schwarzer Valentinstag“ – er ist ein Tag, an dem Singles das Alleinsein feiern. Passend ist das Datum dazu gewählt: einen Tag vor dem Valentinstag, am 13. Februar im Urbankeller.