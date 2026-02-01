„Nicht unser Tag“: Kleßheim verpasst Play-offs

Satz mit X: Die Futsaler von Inter Kleßheim verpassten am Sonntag die Play-offs für einen möglichen Aufstieg in die erste Liga. Gegen Innsbruck kam die Mannschaft von Trainer Sanel Moric nicht über ein 5:5-Unentschieden hinaus und musste Rang eins an Seestadt abgeben.
„Es war irgendwie nicht unser Tag und so wie wir aufgetreten sind, das war einfach nicht Inter Kleßheim“, sagte Cheftrainer Sanel Moric kurz nach Abpfiff. Der Bosnier lag mit seiner Mannschaft schon zur Halbzeit mit 1:3 zurück, kurz nach Wiederbeginn sogar mit 1:5. Treffer von Denis Krijezi, Eugen Rexhepi, Elvis Ozegovic und Dzejlan Halilovic stellten dann aber doch noch auf 5:5.
„So wie wir dann zurückgekommen sind, haben wir richtig viel Moral bewiesen. Aber die Spieler waren einfach leer“, wies Moric auch darauf hin, dass einige Kicker mit ihren Unterhausklubs bereits mitten in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison stecken.
Moric: „So ist eben der Sport!“
Am Ende überwog jedoch die Enttäuschung: „Natürlich wollten wir mit so einem Kader in die Play-offs und auch aufsteigen. Aber so ist eben der Sport.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.