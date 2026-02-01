Vorteilswelt
Futsaler bedient

„Nicht unser Tag“: Kleßheim verpasst Play-offs

Salzburg
01.02.2026 18:30
Auch kommende Saison Zweitligist: Inter Kleßheim (weiß).
Auch kommende Saison Zweitligist: Inter Kleßheim (weiß).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Satz mit X: Die Futsaler von Inter Kleßheim verpassten am Sonntag die Play-offs für einen möglichen Aufstieg in die erste Liga. Gegen Innsbruck kam die Mannschaft von Trainer Sanel Moric nicht über ein 5:5-Unentschieden hinaus und musste Rang eins an Seestadt abgeben. 

0 Kommentare

„Es war irgendwie nicht unser Tag und so wie wir aufgetreten sind, das war einfach nicht Inter Kleßheim“, sagte Cheftrainer Sanel Moric kurz nach Abpfiff. Der Bosnier lag mit seiner Mannschaft schon zur Halbzeit mit 1:3 zurück, kurz nach Wiederbeginn sogar mit 1:5. Treffer von Denis Krijezi, Eugen Rexhepi, Elvis Ozegovic und Dzejlan Halilovic stellten dann aber doch noch auf 5:5. 

„So wie wir dann zurückgekommen sind, haben wir richtig viel Moral bewiesen. Aber die Spieler waren einfach leer“, wies Moric auch darauf hin, dass einige Kicker mit ihren Unterhausklubs bereits mitten in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison stecken.

Moric: „So ist eben der Sport!“
Am Ende überwog jedoch die Enttäuschung: „Natürlich wollten wir mit so einem Kader in die Play-offs und auch aufsteigen. Aber so ist eben der Sport.“

