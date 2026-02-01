„Nicht unser Tag“: Kleßheim verpasst Play-offs

„Es war irgendwie nicht unser Tag und so wie wir aufgetreten sind, das war einfach nicht Inter Kleßheim“, sagte Cheftrainer Sanel Moric kurz nach Abpfiff. Der Bosnier lag mit seiner Mannschaft schon zur Halbzeit mit 1:3 zurück, kurz nach Wiederbeginn sogar mit 1:5. Treffer von Denis Krijezi, Eugen Rexhepi, Elvis Ozegovic und Dzejlan Halilovic stellten dann aber doch noch auf 5:5.