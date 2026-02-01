Drei Verletzte! Alkolenker (29) rammte Auto
1,46 Promille
Schwer alkoholisiert (1,46 Promille) war ein 29-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit seinem Pkw in der Stadt Salzburg unterwegs. Auf der Linzer Bundesstraße geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Am Steuer: ein 59-Jähriger.
Beide Lenker verletzten sich, ebenso die Mitfahrerin des 59-jährigen Salzburgers. Das Rote Kreuz bracht die Verletzten allesamt ins Krankenhaus. Die beiden Pkw waren schwer beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden.
