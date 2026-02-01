Drei Verletzte! Alkolenker (29) rammte Auto

Schwer alkoholisiert (1,46 Promille) war ein 29-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit seinem Pkw in der Stadt Salzburg unterwegs. Auf der Linzer Bundesstraße geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Am Steuer: ein 59-Jähriger.