Die Schnalzer schwangen wieder ihre Goaßln

Trotz Überzahl war es noch zum Zittern
Bullen-Noten im Detail
„Oane, zwoa, drei, dahin gehts!“ In St. Georgen trafen sich am Sonntag 19 Passen sowie 14 Jugendgruppen zum traditionellen Flachgauer Gemeindeschnalzen. Auch aus der Stadt Salzburg schwangen einige Passen die Goaßl. Hunderte Schaulustige ließen sich das Spektakel nicht entgehen.
Den Sieg sicherte sich im Nachwuchsbereich Bergheim I, in der allgemeinen Klasse Maxglan II. Am kommenden Wochenende steht dann der absolute Saison-Höhepunkt an: Im bayerischen Kirchanschöring steigt das Rupertigau-Preisschnalzen.
