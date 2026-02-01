Die Schnalzer schwangen wieder ihre Goaßln

„Oane, zwoa, drei, dahin gehts!“ In St. Georgen trafen sich am Sonntag 19 Passen sowie 14 Jugendgruppen zum traditionellen Flachgauer Gemeindeschnalzen. Auch aus der Stadt Salzburg schwangen einige Passen die Goaßl. Hunderte Schaulustige ließen sich das Spektakel nicht entgehen.