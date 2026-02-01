Salzburg im Cup beim WAC unter Zugzwang

Red Bull Salzburg steht im Cup vor einer schwierigen Aufgabe. Beim WAC taten sie sich zuletzt oft schwer. Indes wurde Neuzugang Drexler offiziell an der Salzach vorgestellt.
Die Reise im Europacup ist für die Bullen in dieser Saison seit Donnerstag zu Ende. Jene im Cup wollen die Salzburger verlängern. Mit dem Auswärtsspiel beim WAC (17.30) steht ihnen im Viertelfinale aber eine schwierige Aufgabe bevor. „Dort zu spielen ist eine gewisse Challenge“, weiß Trainer Thomas Letsch. Denn Fakt ist: Die vergangenen beiden Matches im Lavanttal gingen an die Wölfe. Der letzte Sieg dort datiert vom 26. August 2023 – auch dieser fiel mit 2:1 knapp aus.
Für die Bullen heißt es, sich in der Lavanttal Arena – einer viel kleineren Bühne als noch am Donnerstag bei Aston Villa – zu beweisen. Ein Sieg ist Pflicht. „Es wird uns nicht schwer fallen, den Fokus auf den WAC zu richten, weil wir aufgrund der letzten zwei Jahre in Österreich einiges zu reparieren haben“, verspricht Torhüter Alexander Schlager. Sonntag gilt es, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen. Verteidiger Schuster weiß: „Wir müssen uns steigern!“
Klar ist aber auch, dass der WAC schwer einzuschätzen ist. Im Gegensatz zu den Bullen haben die Wölfe bisher nur Testspiele in den Knochen. Für Coach Ismail Atalan war es die erste Vorbereitung mit dem Team, nachdem er Mitte November von Peter Pacult übernommen hatte.
„Qualitäten einbringen“
Indes rüsteten die Bullen nach dem Abgang von Jacob Rasmussen auf der Innenverteidigerposition gleich nach. Wie bereits berichtet wechselt Tim Drexler (bekommt Rückennummer 21) an die Salzach. Der 20-jährige Deutsche ist in der Defensive flexibel einsetzbar, in der Letsch-Truppe aber für die zentrale Verteidigerposition vorgesehen. „Ich weiß, dass hier ein intensiver Fußball gespielt wird und da möchte ich schnell Fuß fassen, meine Qualitäten einbringen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen“, sagte Drexler, der von Hoffenheim kommt, zuletzt an Nürnberg verliehen war.
