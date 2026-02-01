Salzburg im Cup beim WAC unter Zugzwang

„Qualitäten einbringen“

Indes rüsteten die Bullen nach dem Abgang von Jacob Rasmussen auf der Innenverteidigerposition gleich nach. Wie bereits berichtet wechselt Tim Drexler (bekommt Rückennummer 21) an die Salzach. Der 20-jährige Deutsche ist in der Defensive flexibel einsetzbar, in der Letsch-Truppe aber für die zentrale Verteidigerposition vorgesehen. „Ich weiß, dass hier ein intensiver Fußball gespielt wird und da möchte ich schnell Fuß fassen, meine Qualitäten einbringen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen“, sagte Drexler, der von Hoffenheim kommt, zuletzt an Nürnberg verliehen war.