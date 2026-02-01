Zwei Skifahrer kollidierten bei Pistenkreuzung
Beide verletzt
Gleich mit zwei verletzten Skifahrern endete der Pistentag für einen 69-jährigen Österreicher und einen 60-jährigen Deutschen. Beide waren in Obertauern jeweils auf einer roten Piste unterwegs, als sie bei einer Kreuzung zusammenstießen. Sie wurden von der Pistenrettung ins Tal gebracht.
Der Unfall ereignete sich bei der Pistenkreuzung der 5a mit der 5c in Obertauern am Sonntag gegen 11.30 Uhr. Die Pisten im Bereich der 8er-Sesselbahn zum Seekarspitz sind als „rot“ markiert.
Sowohl der Österreicher als auch der Deutsche wurden unbestimmten Grades verletzt. Beide trugen Skihelme.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.