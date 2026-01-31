Mann massiv verletzt – Polizei hofft auf Zeugen

War es ein Angriff von Unbekannten? Ein Unfall? Oder etwas ganz anderes? Die Polizei hofft nach dem blutigen Vorfall in Bad Reichenhll – und damit nur unweit der Grenze zu Salzburg – auf Hinweise seitens der Bevölkerung. . .
„Der genaue Tathergang stellt die Ermittler vor Rätsel. „Es ist unklar, wie sich die Verletzungen zugetragen haben könnten – es wird in alle Richtungen ermittelt“, heißt es seitens der bayerischen Exekutive.
Fakt ist: Am Samstag fand man in Bad Reichenhall und damit nur unweit der Grenze zu Salzburg einen schwer verletzten Mann (26) in den Pidinger Auen liegen. Zuvor hatte er Bekannten per Handy-Textnachricht mitgeteilt, von zwei Unbekannten angegriffen worden zu sein. Die Rettung brachte das vermeintliche Opfer umgehend ins Spital. Sein Zustand ist „kritisch“, heißt es.
Großfahndung verlief ergebnislos
Die Polizei sperrte den Tatort großflächig ab, startete umgehend eine Großfahndung. Die deutsche Bundesstraße zwischen Bad Reichenhall und Piding war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt, was massive Staus und Verkehrsbehinderungen zu Folge hatte.
Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen des Vorfalls um Hilfe. Sachdienliche Hinweise sollten direkt an die Kriminalpolizei Traunstein oder jeder andere bayerische Polizeidienststelle gehen.
