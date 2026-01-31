Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was geschah wirklich?

Mann massiv verletzt – Polizei hofft auf Zeugen

Salzburg
31.01.2026 22:00
Die Polizei sicherte am Tatort stundenlang Spuren
Die Polizei sicherte am Tatort stundenlang Spuren(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

War es ein Angriff von Unbekannten? Ein Unfall? Oder etwas ganz anderes? Die Polizei hofft nach dem blutigen Vorfall in Bad Reichenhll – und damit nur unweit der Grenze zu Salzburg – auf Hinweise seitens der Bevölkerung. . . 

0 Kommentare

„Der genaue Tathergang stellt die Ermittler vor Rätsel. „Es ist unklar, wie sich die Verletzungen zugetragen haben könnten – es wird in alle Richtungen ermittelt“, heißt es seitens der bayerischen Exekutive.

Lesen Sie auch:
Der mutmaßliche Tatort. Hier soll ein Mann schwer verletzt worden sein. 
Großeinsatz in Bayern
Mann nahe Grenze zu Salzburg schwer verletzt
31.01.2026

Fakt ist: Am Samstag fand man in Bad Reichenhall und damit nur unweit der Grenze zu Salzburg einen schwer verletzten Mann (26) in den Pidinger Auen liegen. Zuvor hatte er Bekannten per Handy-Textnachricht mitgeteilt, von zwei Unbekannten angegriffen worden zu sein. Die Rettung brachte das vermeintliche Opfer umgehend ins Spital. Sein Zustand ist „kritisch“, heißt es.

Großfahndung verlief ergebnislos
Die Polizei sperrte den Tatort großflächig ab, startete umgehend eine Großfahndung. Die deutsche Bundesstraße zwischen Bad Reichenhall und Piding war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt, was massive Staus und Verkehrsbehinderungen zu Folge hatte.

Die Ermittler bitten nun mögliche Zeugen des Vorfalls um Hilfe. Sachdienliche Hinweise sollten direkt an die Kriminalpolizei Traunstein oder jeder andere bayerische Polizeidienststelle gehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
237.879 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
227.798 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
115.756 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf