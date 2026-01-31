Mann massiv verletzt – Polizei hofft auf Zeugen

Fakt ist: Am Samstag fand man in Bad Reichenhall und damit nur unweit der Grenze zu Salzburg einen schwer verletzten Mann (26) in den Pidinger Auen liegen. Zuvor hatte er Bekannten per Handy-Textnachricht mitgeteilt, von zwei Unbekannten angegriffen worden zu sein. Die Rettung brachte das vermeintliche Opfer umgehend ins Spital. Sein Zustand ist „kritisch“, heißt es.