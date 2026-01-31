Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Zwischen Himmel & Erde

Atomkrieg? Lernen Sie schon mal Russisch!

Vorarlberg
31.01.2026 06:00
Russland ist in vielerlei Hinsicht ein dysfunktionales Land. Militärisch ist Putins Reich aber ...
Russland ist in vielerlei Hinsicht ein dysfunktionales Land. Militärisch ist Putins Reich aber nach wie vor eine Macht.(Bild: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT)
Porträt von Christian Mähr
Von Christian Mähr

Das Bundesheer hält die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges für so hoch wie lange nicht. Das hat „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr zu einem bitterbösen Text über die europäische Schockstarre im Angesicht der wachsenden Gefahren inspiriert. 

0 Kommentare

Vor dem Atomkrieg fürchte ich mich, seit ich denken kann. Den Jüngeren sei versichert: Das war so bei uns Babyboomern – und zwar auf der ganzen Welt. Ein paar Mal war es tatsächlich „arschknapp“, wie es unser Herr Bundespräsident ausdrücken würde – das wurde aber erst Jahrzehnte später klar. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 3°
Symbol wolkig
Bludenz
-2° / 4°
Symbol heiter
Dornbirn
-1° / 4°
Symbol heiter
Feldkirch
-2° / 5°
Symbol heiter
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Atomkrieg? Lernen Sie schon mal Russisch!
Final-Sieg gegen Graz
HC Hard holt sich Premieren-Titel beim HNDBL3BEAT!
Ein Quäntchen Glück
Karambolage ebnete ÖSV-Girl Weg ins große Finale
Tierseuche TBC
„Brauchen massive Reduzierung beim Rotwild“
Jahresbilanz
Ländle-Florianis mussten 5511 Mal ausrücken
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine