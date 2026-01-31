Atomkrieg? Lernen Sie schon mal Russisch!
Zwischen Himmel & Erde
Das Bundesheer hält die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges für so hoch wie lange nicht. Das hat „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr zu einem bitterbösen Text über die europäische Schockstarre im Angesicht der wachsenden Gefahren inspiriert.
Vor dem Atomkrieg fürchte ich mich, seit ich denken kann. Den Jüngeren sei versichert: Das war so bei uns Babyboomern – und zwar auf der ganzen Welt. Ein paar Mal war es tatsächlich „arschknapp“, wie es unser Herr Bundespräsident ausdrücken würde – das wurde aber erst Jahrzehnte später klar.
