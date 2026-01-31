Atomkrieg? Lernen Sie schon mal Russisch!

Vor dem Atomkrieg fürchte ich mich, seit ich denken kann. Den Jüngeren sei versichert: Das war so bei uns Babyboomern – und zwar auf der ganzen Welt. Ein paar Mal war es tatsächlich „arschknapp“, wie es unser Herr Bundespräsident ausdrücken würde – das wurde aber erst Jahrzehnte später klar.