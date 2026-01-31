Simon Zwischenbrugger

Junger Österreicher überrascht die Freeride-Welt

Sport-Mix
31.01.2026 07:26
0 Kommentare

Der 19-jährige Vorarlberger Simon Zwischenbrugger sorgte beim ersten FWT Challenger der Saison in Silvretta Montafon für eine der größten Überraschungen. Als kurzfristiger Wildcard-Starter überzeugte der Vorarlberger mit einem schnellen, technisch starken Run inklusive Backflip.

Am Ende fehlten nur wenige Punkte auf das Podest – Platz vier und ein Name, den die Freeride-Szene nun ganz genau im Blick hat.

