Defekter Computer löste einen Schwelbrand aus

Zu einem Schwelbrand kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in einem Haus in Dornbirn. Die Immobilie wird nicht bewohnt, sondern als Büroräumlichkeit genutzt. Nach dem bisherigen Informationsstand dürfte es aufgrund eines technischen Defektes eines Computers zu dem Brand gekommen sein. Das Feuer hat sich allerdings wegen eines Mangels an Sauerstoff im Innenraum nicht auf das komplette Gebäude ausgebreitet.