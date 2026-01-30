Defekter Computer löste einen Schwelbrand aus

In der Vorarlberger Gemeinde Dornbirn mussten am Donnerstagabend die Feuerwehrleute ausrücken: In einem Wohnhaus, das als Büro genutzt wird, brannte es. Zum Glück wurde dadurch aber niemand verletzt.
Zu einem Schwelbrand kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in einem Haus in Dornbirn. Die Immobilie wird nicht bewohnt, sondern als Büroräumlichkeit genutzt. Nach dem bisherigen Informationsstand dürfte es aufgrund eines technischen Defektes eines Computers zu dem Brand gekommen sein. Das Feuer hat sich allerdings wegen eines Mangels an Sauerstoff im Innenraum nicht auf das komplette Gebäude ausgebreitet.
Durch den Brand entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, verletzt wurde aber niemand. Am Einsatz waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr mit 40 Personen, die Rettung und die Polizei beteiligt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.