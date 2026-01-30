Vorteilswelt
Floriani-Einsatz

Defekter Computer löste einen Schwelbrand aus

Vorarlberg
30.01.2026 11:35
Einsatz der Feuerwehren in dem Haus in Dornbirn.
Einsatz der Feuerwehren in dem Haus in Dornbirn.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In der Vorarlberger Gemeinde Dornbirn mussten am Donnerstagabend die Feuerwehrleute ausrücken: In einem Wohnhaus, das als Büro genutzt wird, brannte es. Zum Glück wurde dadurch aber niemand verletzt. 

0 Kommentare

Zu einem Schwelbrand kam es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in einem Haus in Dornbirn. Die Immobilie wird nicht bewohnt, sondern als Büroräumlichkeit genutzt. Nach dem bisherigen Informationsstand dürfte es aufgrund eines technischen Defektes eines Computers zu dem Brand gekommen sein. Das Feuer hat sich allerdings wegen eines Mangels an Sauerstoff im Innenraum nicht auf das komplette Gebäude ausgebreitet.

In diesem Zimmer entstand das Feuer.
In diesem Zimmer entstand das Feuer.(Bild: Shourot Maurice)

Durch den Brand entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe, verletzt wurde aber niemand. Am Einsatz waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr mit 40 Personen, die Rettung und die Polizei beteiligt. 

