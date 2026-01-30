Ländle-Florianis mussten 5511 Mal ausrücken

Und gleich drei Wohnungsbrände galt es am 19. August in Lauterach zu löschen: Aufgrund der dichten Bauweise und der rasanten Brandausbreitung griffen die Flammen innerhalb kürzester Zeit auf benachbarte Objekte über. Bei diesem Einsatz konnten glücklicherweise zwei Personen und zehn Tiere gerettet werden. „Ich bin froh und dankbar dafür, dass sich unsere Feuerwehrleute durch fortlaufende Aus- und Weiterbildung im Feuerwehrausbildungszentrum in Feldkirch auf derartige Brandereignisse vorbereiten“, zieht Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle eine positive Bilanz über das abgelaufene Jahr.

Auch heuer waren die Florianis schon sehr gefragt, etwa bei den beiden Großbränden in Werkstatthallen in Lustenau.