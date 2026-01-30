Elektroinstallateur schlittert in Millionenpleite

Über das Vermögen des Elektroinstallateurunternehmens „Kremmel & Schneider GmbH“ mit Sitz in Lustenau wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet. 31 Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen, der Schuldenstand beläuft sich auf rund 2 Millionen Euro. Es wurden bis dato 120 Gläubiger erfasst. Zum Sanierungsverwalter ist der Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn bestellt worden. Die Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung finden am 19. Februar, die allgemeine Prüfungstagsatzung am 19. März am Landesgericht Feldkirch statt.