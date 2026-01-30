Autofahrerinnen prügelten sich auf der Straße

Am vergangenen Samstag kam es auf Lustenaus Straßen zu wilden Szenen: Eine 29-jährige Auto-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug gegen 14 Uhr von Dornbirn kommend in der Zellgasse unterwegs. Vor ihr fuhr ein Pkw mit Schweizer Kennzeichen und mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Die nachfolgende Lenkerin machte mittels Lichthupe und Handzeichen auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h aufmerksam, da bremste die Schweizer Lenkerin ihren Wagen plötzlich komplett ab. Daraufhin überholte die nachfolgende Lenkerin den stehenden Pkw links.