Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pkw quer gestellt

Autofahrerinnen prügelten sich auf der Straße

Vorarlberg
30.01.2026 09:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Zwei Autofahrerinnen bekamen sich in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau in die Haare: Erst überholten sie sich gegenseitig, dann stellte eine der Damen ihr Auto quer und stieg aus– die Sache eskalierte. 

0 Kommentare

Am vergangenen Samstag kam es auf Lustenaus Straßen zu wilden Szenen: Eine 29-jährige Auto-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug gegen 14 Uhr von Dornbirn kommend in der Zellgasse unterwegs. Vor ihr fuhr ein Pkw mit Schweizer Kennzeichen und mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Die nachfolgende Lenkerin machte mittels Lichthupe und Handzeichen auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h aufmerksam, da bremste die Schweizer Lenkerin ihren Wagen plötzlich komplett ab. Daraufhin überholte die nachfolgende Lenkerin den stehenden Pkw links.

Doch kurze Zeit später wurde der Schweizer Pkw plötzlich stark beschleunigt, die Lenkerin überholte dann ihrerseits den anderen Wagen und hielt schließlich quer zur Fahrbahn vor dem Auto der 29-Jährigen. Aufgrund des gewagten Manövers verstellte der Schweizer Pkw derart die Straße, sodass auch der Gegenverkehr die Stelle vorübergehend nicht mehr passieren konnte.

Doch damit nicht genug: Schließlich stieg die bislang unbekannte Lenkerin des Schweizer Fahrzeugs aus und näherte sich dem Auto der 29-Jährigen. In weiterer Folge kam es zu einem verbalen Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Mehrere Autofahrer und zumindest ein Passant wurden auf die Situation aufmerksam, hielten an und trennten die beiden Frauen voneinander. Anschließend entfernten sich sämtliche Beteiligte von der Örtlichkeit.

Zeugen gesucht
Die Polizei sucht nun nach Augenzeugen – insbesondere nach jenen Verkehrsteilnehmern und dem Passanten, die den Vorfall beobachtet und bei der Trennung der beiden Kontrahentinnen geholfen haben. Zudem werden weitere Personen, die Angaben zum Fahrverhalten oder zur Lenkerin des Schweizer Pkw machen können, ersucht sich zu melden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 2°
Symbol leichter Schneefall
Bludenz
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
-1° / 3°
Symbol Schneeregen
Feldkirch
-0° / 3°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
161.129 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
126.020 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Ausland
Virus-Ausbruch in Indien: Ganz Asien alarmiert
107.586 mal gelesen
Kontrollen am Suvarnabhumi International Airport in Thailand 
Mehr Vorarlberg
Pkw quer gestellt
Autofahrerinnen prügelten sich auf der Straße
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Darf man heute eigentlich noch fluchen?
Gigler und Lussnig out
Auftakt zur Generalprobe verlief nicht wie erhofft
Krone Plus Logo
Lauf soll anhalten
KAC-Ass Herburger feierte ausgiebig den 600er
„Dummer Fehler“
ÖSV-Dame schenkt Abfahrtssieg in Zielkurve her
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf