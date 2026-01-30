Autofahrerinnen prügelten sich auf der Straße

Zwei Autofahrerinnen bekamen sich in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau in die Haare: Erst überholten sie sich gegenseitig, dann stellte eine der Damen ihr Auto quer und stieg aus– die Sache eskalierte.
Am vergangenen Samstag kam es auf Lustenaus Straßen zu wilden Szenen: Eine 29-jährige Auto-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug gegen 14 Uhr von Dornbirn kommend in der Zellgasse unterwegs. Vor ihr fuhr ein Pkw mit Schweizer Kennzeichen und mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Die nachfolgende Lenkerin machte mittels Lichthupe und Handzeichen auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h aufmerksam, da bremste die Schweizer Lenkerin ihren Wagen plötzlich komplett ab. Daraufhin überholte die nachfolgende Lenkerin den stehenden Pkw links.
Doch kurze Zeit später wurde der Schweizer Pkw plötzlich stark beschleunigt, die Lenkerin überholte dann ihrerseits den anderen Wagen und hielt schließlich quer zur Fahrbahn vor dem Auto der 29-Jährigen. Aufgrund des gewagten Manövers verstellte der Schweizer Pkw derart die Straße, sodass auch der Gegenverkehr die Stelle vorübergehend nicht mehr passieren konnte.
Doch damit nicht genug: Schließlich stieg die bislang unbekannte Lenkerin des Schweizer Fahrzeugs aus und näherte sich dem Auto der 29-Jährigen. In weiterer Folge kam es zu einem verbalen Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.
Mehrere Autofahrer und zumindest ein Passant wurden auf die Situation aufmerksam, hielten an und trennten die beiden Frauen voneinander. Anschließend entfernten sich sämtliche Beteiligte von der Örtlichkeit.
Zeugen gesucht
Die Polizei sucht nun nach Augenzeugen – insbesondere nach jenen Verkehrsteilnehmern und dem Passanten, die den Vorfall beobachtet und bei der Trennung der beiden Kontrahentinnen geholfen haben. Zudem werden weitere Personen, die Angaben zum Fahrverhalten oder zur Lenkerin des Schweizer Pkw machen können, ersucht sich zu melden.
