Von der Poststation zum feinen Wintersportort

Am ursprünglichen Standort der Fritz-Kapelle, an der alten Landesstraße am Arlberg, stand bereits zuvor ein der heiligen Anna gewidmeter Bau. Der Name leitet sich von der Stifterin Maria Kreszenz Fritz (geb. Greber, 1782 bis 1868) ab, die das kleine Gotteshaus nach dem Tod ihres Mannes, dem Postmeister Johann Josef Fritz (1777 – 1846), errichten ließ. Als Baumaterial wurde Tuff aus dem Montafon verwendet, der Eingang war zur Straße an den Arlberg ausgerichtet. 1942 wurden die Kapelle sowie die Station der Materialseilbahn der Kaltenberghütte durch eine Staublawine zerstört. Die Kapelle wurde von der Familie Fritz wieder aufgebaut, jedoch der Glockendachreiter weggelassen und die Glocke wie heute in den Dachfirst integriert. Zum Schutz der Kapelle wurde ein Lawinenkeil aufgeschüttet. Als der Passürtobel-Tunnel und die Ralegg-Galerie gebaut wurden, musste die Kapelle abgerissen werden. Auf Wunsch des letzten Vertreters der namensgebenden Familie wurde das kleine Sakralgebäude am heutigen Standort wieder aufgebaut und am 27. Juli 1997 eingeweiht.