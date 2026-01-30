„Mein Bruder war der Schlimmere von uns“

Nach der Europa League ist vor dem Cup-Viertelfinale. Wo auf den neuen Sturm-Trainer eine ganz besondere Partie wartet. Fabio Ingolitsch prallt gleich auf Ex-Klub Altach. Damit nicht genug: Mit Sando trägt auch sein jüngerer Bruder das Trikot des Ländle-Klubs. „Ich wünsche Fabio bei Sturm wirklich das Allerbeste, er soll gerne alle Spiele gewinnen. Außer gegen uns am Sonntag im Cup“, lacht Sandro, der ja selbst eine schwarze Vergangenheit hat. 2020 holte ihn Ex-Sportchef Andi Schicker von St. Pölten, der Rechtsverteidiger war auf Anhieb Stammspieler.