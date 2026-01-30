„Mein Bruder war der Schlimmere von uns“

Für Sturm geht es Schlag auf Schlag weiter! Nach dem Aus in der Europa League kämpfen die Grazer am Sonntag (17.30) in Altach um den Einzug in das Cup-Halbfinale. Für Trainer Fabio Ingolitsch ein ganz besonderes Spiel. Bei seinem Ex-Klub kickt schließlich Bruderherz Sandro. Der plauderte jetzt aus dem Nähkästchen...
Nach der Europa League ist vor dem Cup-Viertelfinale. Wo auf den neuen Sturm-Trainer eine ganz besondere Partie wartet. Fabio Ingolitsch prallt gleich auf Ex-Klub Altach. Damit nicht genug: Mit Sando trägt auch sein jüngerer Bruder das Trikot des Ländle-Klubs. „Ich wünsche Fabio bei Sturm wirklich das Allerbeste, er soll gerne alle Spiele gewinnen. Außer gegen uns am Sonntag im Cup“, lacht Sandro, der ja selbst eine schwarze Vergangenheit hat. 2020 holte ihn Ex-Sportchef Andi Schicker von St. Pölten, der Rechtsverteidiger war auf Anhieb Stammspieler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.