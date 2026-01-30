Vorteilswelt
Das Ingolitsch-Duell

„Mein Bruder war der Schlimmere von uns“

Steiermark
30.01.2026 20:00
Sandro Ingolitsch (li.) fordert Sonntag im Cup mit Altach Ex-Klub Sturm und Bruderherz Fabio.
Sandro Ingolitsch (li.) fordert Sonntag im Cup mit Altach Ex-Klub Sturm und Bruderherz Fabio.
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Für Sturm geht es Schlag auf Schlag weiter! Nach dem Aus in der Europa League kämpfen die Grazer am Sonntag (17.30) in Altach um den Einzug in das Cup-Halbfinale. Für Trainer Fabio Ingolitsch ein ganz besonderes Spiel. Bei seinem Ex-Klub kickt schließlich Bruderherz Sandro. Der plauderte jetzt aus dem Nähkästchen...

Nach der Europa League ist vor dem Cup-Viertelfinale. Wo auf den neuen Sturm-Trainer eine ganz besondere Partie wartet. Fabio Ingolitsch prallt gleich auf Ex-Klub Altach. Damit nicht genug: Mit Sando trägt auch sein jüngerer Bruder das Trikot des Ländle-Klubs. „Ich wünsche Fabio bei Sturm wirklich das Allerbeste, er soll gerne alle Spiele gewinnen. Außer gegen uns am Sonntag im Cup“, lacht Sandro, der ja selbst eine schwarze Vergangenheit hat. 2020 holte ihn Ex-Sportchef Andi Schicker von St. Pölten, der Rechtsverteidiger war auf Anhieb Stammspieler.

