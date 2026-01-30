Es ist fix: Ingolitsch holt Ex-Schützling

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Durch den langfristigen Ausfall von Dimitri Lavalee wollten wir unsere Defensive mit einem weiteren Linksfuß ergänzen. Paul Koller ist ein junger Verteidiger mit großem Potenzial, der zweikampfstark agiert und über ein sehr gutes Kopfballspiel verfügt. Er erfüllt das von uns gesuchte Profil optimal, hat in Altach bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist und wird unserer Defensive eine weitere Option verleihen. Wir freuen uns, Paul in Graz begrüßen zu können und darauf, ihn im Sturm-Trikot zu sehen.“