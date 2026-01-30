Karambolage ebnete ÖSV-Girl Weg ins große Finale

Am Ende gab es Rang vier

Bei der Revanche am Freitag lief es für die Kästle-Pilotin dann allerdings besser – zumindest was das Ergebnis angeht. Als Viertelfinal-Zweite – vor ÖSV-Teamkollegin Isabel Hofherr – fixierte sie den Halbfinaleinzug. „Da hatte ich das Glück, dass sich dann zwei Gegnerinnen vor mir gegenseitig abgeräumt haben“, so Lussnig, die im großen Finale nach einem schlechten Start zu Rang vier und 50 Punkten fuhr.