Haubenkoch greift mit 80 Jahren nach WM-Gold

Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Toppmöller-Nachfolger
Vom Haubenkoch zum Langlauf-Champ! Willi Tschemernjak räumte am Herd schon etliche Auszeichnungen ab, verwöhnte unzählige Prominente wie Otto von Habsburg, Toni Sailer, Toni Innauer und Hermann Maier mit seinen Gerichten. Ende Jänner startet er mit 80 Jahren bei seiner 20. Langlauf-Weltmeisterschaft!
In seinem Brotberuf als Koch hat Willi Tschemernjak alles abgeräumt. Bis 2008 wirbelte er durch die Küche, holte dreimal Olympia-Gold, war 1990 Österreichs beliebtester Koch und kulinarischer Botschafter in Singapur und in den Vereinigten Staaten. „Da habe ich damals Nancy Reagan und Innenminister Bill Clark bekocht“, erinnert sich Tschemernjak.
