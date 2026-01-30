Haubenkoch greift mit 80 Jahren nach WM-Gold

In seinem Brotberuf als Koch hat Willi Tschemernjak alles abgeräumt. Bis 2008 wirbelte er durch die Küche, holte dreimal Olympia-Gold, war 1990 Österreichs beliebtester Koch und kulinarischer Botschafter in Singapur und in den Vereinigten Staaten. „Da habe ich damals Nancy Reagan und Innenminister Bill Clark bekocht“, erinnert sich Tschemernjak.