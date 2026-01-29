Streit um Heimfallsgelder: Klare Regeln gefordert

Die Heimfallsgelder sind aus Sicht der Oppositionspolitiker kein gewöhnlicher Budgetposten, sondern das Familiensilber des Landes. Es müsse sichergestellt sein, dass diese Mittel für neue Projekte eingesetzt werden, die Vorarlberg zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder und Jugendliche machen – und nicht im Budget versickern oder für bestehende Maßnahmen umetikettiert werden. „Die Ablöse aus den Heimfallsgeldern ist dazu da, um Neues zu ermöglichen und der jungen Generation Chancen zu eröffnen, die ohne diesen finanziellen Spielraum gar nie möglich gewesen wären“, betonen die Initiatoren eines entsprechenden Landtagsantrags, Fabienne Lackner (Neos), Mario Leiter (SPÖ) und Christine Bösch-Vetter (Grüne).