Der Spitzname „Professor“ war sofort aufgelegt

Christian Ilzer habe ich vor rund 20 Jahren kennen und binnen kurzer Zeit schätzen gelernt. Wir saßen im selben Trainerkurs, machten die A- und B-Lizenz. Zu einer Zeit, als Chris Co-Trainer von Bruno Friesenbichler beim damaligen Regionalligisten Hartberg war, er uns mit seinem Ehrgeiz und Wissen, das er als Sportwissenschafter mitbrachte, beeindruckte. Der Spitzname „Professor“ machte im Kurs im Nu die Runde.