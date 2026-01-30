Der Spitzname „Professor“ war sofort aufgelegt

LIVE: Die Entscheidung? LASK macht das 3:2
ÖFB-Cup im Ticker
„Krone“-Kolumnist Andreas Herzog schwärmt über die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker: „Die beiden formten ein Team, das ohne Superstars auskommt und einen Fußball spielt, der höchst erfolgreich und schön anzuschauen ist: mit Leidenschaft, Dynamik und einem tollen Zug zum Tor.“
Christian Ilzer habe ich vor rund 20 Jahren kennen und binnen kurzer Zeit schätzen gelernt. Wir saßen im selben Trainerkurs, machten die A- und B-Lizenz. Zu einer Zeit, als Chris Co-Trainer von Bruno Friesenbichler beim damaligen Regionalligisten Hartberg war, er uns mit seinem Ehrgeiz und Wissen, das er als Sportwissenschafter mitbrachte, beeindruckte. Der Spitzname „Professor“ machte im Kurs im Nu die Runde.
