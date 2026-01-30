Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Herzog über Ilzer

Der Spitzname „Professor“ war sofort aufgelegt

Fußball International
30.01.2026 18:34
„Krone“-Kolumnist Andreas Herzog schwärmt von Christian Ilzer.
„Krone“-Kolumnist Andreas Herzog schwärmt von Christian Ilzer.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Andreas Herzog
Von Andreas Herzog

„Krone“-Kolumnist Andreas Herzog schwärmt über die TSG Hoffenheim mit Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker: „Die beiden formten ein Team, das ohne Superstars auskommt und einen Fußball spielt, der höchst erfolgreich und schön anzuschauen ist: mit Leidenschaft, Dynamik und einem tollen Zug zum Tor.“

0 Kommentare

Christian Ilzer habe ich vor rund 20 Jahren kennen und binnen kurzer Zeit schätzen gelernt. Wir saßen im selben Trainerkurs, machten die A- und B-Lizenz. Zu einer Zeit, als Chris Co-Trainer von Bruno Friesenbichler beim damaligen Regionalligisten Hartberg war, er uns mit seinem Ehrgeiz und Wissen, das er als Sportwissenschafter mitbrachte, beeindruckte. Der Spitzname „Professor“ machte im Kurs im Nu die Runde.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
202.887 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
129.135 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Oberösterreich
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
105.091 mal gelesen
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Mehr Fußball International
„Bewerbung sehr ernst“
Offiziell! Österreich will U21-EM 2029 austragen
Krone Plus Logo
Herzog über Ilzer
Der Spitzname „Professor“ war sofort aufgelegt
Krone Plus Logo
Hoffenheim-Höhenflug
In einigen Bereichen sogar besser als die Bayern
In der Europa League
Arnautovic-Klub Roter Stern kennt Play-off-Gegner
Champions League
Französisches Duell und Real erneut gegen Mourinho
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf