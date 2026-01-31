Vorteilswelt
Gesetzes-Schlupfloch?

Geschäftemacher als „Obdachloser“ unangreifbar

Wien
31.01.2026 06:00
Das Wiener Obdachlosen-Tageszentrum „Josi“ bietet Menschen ohne Wohnung Postadressen. Das könnte ...
Das Wiener Obdachlosen-Tageszentrum „Josi" bietet Menschen ohne Wohnung Postadressen. Das könnte ein dubioser Geschäftemacher ausgenützt haben.
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Eine eigene Anschrift ist ein Ankerpunkt für Obdachlose, um in ein geordnetes Leben zurückfinden zu können. In Wien bietet unter anderem das Tagesbetreuungszentrum „Josi“ auf kurzem Weg eine persönliche Postadresse – und könnte sich so unfreiwillig zum Schlupfloch für Betrüger machen.

0 Kommentare

Geht es nach seinen Internet-Postings, hat es Jawed E. geschafft: eigener Autohandel und Autowäsche, früher eine Shisha-Bar, ein luxuriöses Leben, edle Anzüge, ein in Fitnesscentern getrimmter Körper. Und doch ist seine einzige verfügbare Postanschrift seit Ende Oktober das Obdachlosen-Tageszentrum „Josi“ des Fonds Soziales Wien (FSW) in der Josefstädter Straße. Er ist also mittellos – zumindest für Gläubiger, die ihr Geld wollen.

