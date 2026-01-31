Geschäftemacher als „Obdachloser“ unangreifbar

Geht es nach seinen Internet-Postings, hat es Jawed E. geschafft: eigener Autohandel und Autowäsche, früher eine Shisha-Bar, ein luxuriöses Leben, edle Anzüge, ein in Fitnesscentern getrimmter Körper. Und doch ist seine einzige verfügbare Postanschrift seit Ende Oktober das Obdachlosen-Tageszentrum „Josi“ des Fonds Soziales Wien (FSW) in der Josefstädter Straße. Er ist also mittellos – zumindest für Gläubiger, die ihr Geld wollen.