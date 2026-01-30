„Mir graut, wenn Wien über Spitäler entscheidet“

„Krone“: Frau Svazek, beginnen wir bildungspolitisch. Minister Christoph Wiederkehr will bekanntlich den Lehrplan entrümpeln, tote Sprachen wie Latein abschaffen und aus dem Gegenstand Informatik den Gegenstand „Informatik und Künstliche Intelligenz“ machen. Begrüßen Sie die Pläne?

Marlene Svazek: Ich bin in Salzburg grundsätzlich nur für die Elementarbildung zuständig, aber das lässt sich nicht isoliert betrachten. Latein alleine ist aber sicher nicht das Problem unseres Bildungssystems. Der Vorschlag ist ein Mosaikstein. Ich habe selbst das große Latinum und es als gute Grundlage für andere Sprachen empfunden. Latein ist vielleicht ein lästiges Fach, aber es abzuschaffen ist kein bildungspolitischer Weisheitsschluss. Wir haben viel größere Probleme im Bildungsbereich.