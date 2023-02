Das richtige Darunter für den Ball - und danach

Ein Ball, ein Kleid, ein BH - und ordentlich Gezwicke: Wenn das „Drunter“ mit der Ballrobe drüber nicht so recht eine schöne Einheit ergeben will, ist die gute Feierlaune oft schon vor der Veranstaltung dahin.Was also tun? Was soll die Unterwäsche können, was bewirken? Will ich zeigen, was ich habe oder eher nicht? Monika Plewa, Inhaberin von „Dessous Avenue“ in Wien kennt die weiblichen Leiden. Und: die Lösungen.