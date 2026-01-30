So urteilt Bundesliga nach WSG gegen Hartberg!

„Regelverstoß des Schiedsrichterassistenten!“

Wie es vonseiten des Protestkomitees am Freitag in einer Mitteilung hieß, wurde die Entscheidung des Senat 1 im Wesentlichen bestätigt, „wenngleich ein Regelverstoß des Schiedsrichterassistenten im Anschluss durch das Zurückholen des Spielers angenommen werden kann“. Unabhängig davon sei eine Neuaustragung als Konsequenz daraus von den aktuellen ÖFB-Bestimmungen nicht erfasst bzw. werde eine solche nicht angeordnet.