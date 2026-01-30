Derby! LASK gegen Blau-Weiß Linz – ab 18 Uhr LIVE

Derby als „idealer Auftakt“ für Köllner

Mit einem beherzten Auftritt sollen auch die eigenen Fans begeistert werden. „Sie sollen merken, es weht wieder ein ganz anderer Wind bei Blau Weiß.“ Trotz klarer Außenseiterrolle traut er seinem Team eine Überraschung zu. „Wir sind bereit für das Derby und wollen so hart wie möglich um das Weiterkommen ringen“, betonte Köllner. Mit einem Derby zu starten, ist nach seinem Geschmack. „Erstes Spiel, erster Kracher, das ist ein idealer Auftakt, weil du vor dem Ligastart gleich maximal gefordert bist.“ Auch Kühbauer freut sich über diesen Start. „Derby am Anfang, das ist eine schöne Geschichte“, sagte der Burgenländer.