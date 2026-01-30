80.000 Parkpickerl laufen demnächst ab

Seit dieser Woche sind in Wien vier Hightech-Fahrzeuge mit Sensoren am Dach unterwegs. Sie fahren durch die Straßen und scannen dabei, ob abgestellte Autos ein gültiges Parkpickerl haben oder nicht – wir berichteten. Insgesamt gibt es wienweit 402.877 Personen, die ein Parkpickerl besitzen. Vier Jahre nach Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone steht jetzt mit Ende Februar eine große Zahl an Verlängerungen an. 80.429 Parkpickerl laufen aus, wobei 32.422 bereits neu beantragt wurden.